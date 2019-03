Reddito di cittadinanza: pagamento Inps da aprile, ecco la data ufficiale

Non ci sarà alcun ritardo sul fronte reddito di cittadinanza. L’Inps, con un recente comunicato, ha tenuto a precisare che la procedura si sta svolgendo regolarmente nel rispetto delle tempistiche prefissate e anzi, in merito alla tabella di marcia originaria, l’iter sembra essere anche in anticipo. Nella stessa nota, inoltre, l’Istituto annuncia la data ufficiale dalla quale partiranno i termini del pagamento del beneficio sulla Carta Reddito di Cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: il comunicato Inps, ritardi smentiti

Con un comunicato stampa diffuso lunedì 25 febbraio 2019, l’Inps ha smentito quanto riportato da alcuni organi di informazione che parlavano di presunti ritardi. Nella nota, avente come oggetto “Precisazioni Inps sul reddito di cittadinanza”, si rendono noti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

“In relazione ad alcune notizie diffuse sugli organi di informazione riguardo al Reddito di cittadinanza, l’Inps ritiene importante precisare che sono state già realizzate le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande dal 6 marzo”. Mercoledì 6 marzo sarà infatti il primo giorno dal quale sarà possibile inviare la domanda tramite sito, Caf o presso gli uffici di Poste Italiane per ottenere l’accesso alla misura. L’Inps provvederà poi a verificare la correttezza e la regolarità dei requisiti di accesso, accogliendo o respingendo la domanda.

Reddito di cittadinanza: data pagamento Inps, quando sarà

Nel comunicato si legge anche la data del primo pagamento, in anticipo rispetto alle tempistiche finora note. L’Inps ha infatti voluto precisare che “sarà in grado di trasmettere a Poste il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc già dal 15 aprile”. I primi accrediti, relativi alle prime domande accolte, arriveranno già a partire da lunedì 15 aprile.

“Si smentisce quindi che vi sia alcun ritardo nella predisposizione delle procedure”, conclude l’Istituto. Procedure “che anzi si stanno ultimando in anticipo rispetto ai tempi programmati”.

