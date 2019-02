Dove vedere Arsenal – Bournemouth: diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 20:45 si giocherà il match di ritorno tra Arsenal e Bournemouth. Partita importante per l’ Arsenal che non deve perdere per non cedere al Manchester United (distante solo un punto) il posto che garantisce l’ accesso alla Champions League.

Premier League 2018/2019: 28a giornata, partite ed orari

Arsenal: stato della squadra

Arsenal che nella scorsa giornata ha affrontato in casa il Southampton. Partita che si apre dopo appena 6 minuti di gioco con il gol di A. Lacazette che devia di tacco il tiro di Mkhitaryan che era diretto fuori dallo specchio della porta. Il raddoppio della squadra di casa arriva al 17esimo minuto con il gol di Mkhitaryan, autore del precedente assist, che colpisce bene una palla deviata al limite dell’ area battendo il portiere A. Gunn. Partita che, al triplice fischio finale, finisce sul risultato di 2 a 0.

Bournemouth: stato della squadra

Bournemouth che nella scorsa giornata ha incontrato in casa il Wolves. Squadra di casa che si porta in vantaggio dopo 14 minuti di gioco grazie al penalty trasformato da J. King. Il pareggio arriva solo all’ 83esimo grazie al penalty trasformato da R. Jimenez. All’ 85esimo minuto viene assegnato un altro penalty a favore della squadra di casa; a batterlo è ancora King ma, questa volta, non riesce a sfruttare l’ occasione e lo sbaglia. Partita all’ insegna dei calci di rigore che finisce sul risultato di 1 a 1.

La gara d’ andata tra Bournemouth e Arsenal era finita sul risultato di 1 a 2. L’ Arsenal si era portato in vantaggio al 30esimo minuto grazie all’ autogol di Lerma che nel tentativo di bloccare un cross colpisce male il pallone che finisce nella sua rete. Il Bournemouth recupera al 47esimo con il gol di King su assist di Brooks. Il gol vittoria della squadra ospite arriva al 67esimo con Aubameyang su assist di Kolasinac.

Dove vedere Arsenal – Bournemouth: diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio alle ore 20:45 si giocherà il match di ritorno tra Arsenal e Bournemouth. La partita verrà trasmessa su SKY che detiene l’ esclusiva per la Premier League.

