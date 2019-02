Pensioni ultime notizie: pensione anticipata a 60 anni con Legge 104

Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano una proposta da aggiungere al maxidecreto contenente Quota 100 tramite emendamento. L’intenzione del Psi, per voce del suo segretario Riccardo Nencini, è quello di agevolare la pensione anticipata per tutti quei nuclei familiari con un disabile. Intanto l’Inps continua a snocciolare i numeri delle domande presentate per Quota 100 e gli esponenti del governo concludono incontri per discutere delle future misure previdenziali.

Pensioni ultime notizie: pensione a 60 anni, ecco per chi

Come riporta L’Avanti, l’intenzione di Nencini è quella di presentare tre emendamenti al decreto attualmente in Senato, ma sottoposto a diversi correttivi. “Tre emendamenti socialisti sul decreto pensioni”, scrive in una nota il Segretario del Psi. “Abbassare a 60 anni l’età pensionistica per almeno una persona del nucleo familiare ove sia presente un disabile grave (anzianità contributiva minima di 30 anni). Spesso, dopo o senza di loro, il futuro è più triste. Va consentito che stiano il più a lungo possibile accanto ai loro figli. Aiutare chi resta indietro. Sempre”. La proposta avanzerebbe dunque una modifica dei requisiti per chi risiede nei nuclei familiari con un disabile in situazione di gravità (Legge 104 art. 3, comma 3), stabilendo una Quota 90 (60 anni di età più 30 anni di contributi).

Pensioni ultime notizie: domande Quota 100, i numeri

Intanto, stando agli ultimi dati, continuano ad aumentare le domande di uscita con Quota 100, sia da parte del pubblico impiego sia da parte del settore privato. E così sarebbero oltre a oggi più di 67.000 le richieste avanzate per accedere all’anticipata con Quota 100. Il numero delle domande sembra essere pari tra quelle avanzate dal settore pubblico (più di 25 mila) e quelle inoltrate dal settore privato (oltre 24 mila).

Pensioni ultime notizie: Quota 100, decreto ancora in discussione

Il decreto Quota 100 è all’esame del Senato, poi toccherà al Parlamento e alla Camera per le ultime discussioni e gli ultimi correttivi da aggiungere. Tra le modifiche in arrivo spicca anche il riscatto laurea a fini pensionistici, che alla fine dovrebbe essere aggiunto tra gli emendamenti approvati in modalità che conosceremo solo a breve. Intanto, in un recente incontro tra sindacati e governo si è parlato del futuro delle misure previdenziali. Non solo gli emendamenti a Quota 100, ma anche le novità per i lavoratori precoci e per Quota 41, “il vero obiettivo del governo”, come annunciato più volte dai leader del governo.

