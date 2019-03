Dove vedere Huesca – Siviglia in diretta tv o streaming

Sabato 02 Marzo alle ore 18:30 si giocherà il match di ritorno tra Huesca e Siviglia. Partita importante per entrambe le squadre anche se per motivi differenti. Il Siviglia deve vincere per recuperare sul Getafe ottenendo un posto in Champions League; Huesca che deve portare a casa un buon risultato per recuperare il più possibile sulle squadre che la precedono per evitare di retrocedere.

Huesca: lo stato della squadra

La squadra torna da una partita difficile in casa dell’ Espanyol. Squadra di casa che si porta in vantaggio con il bellissimo gol su calcio di punizione di Granero al 20esimo minuto di gioco. Huesca che riesce a riportare la partita in situazione di parità grazie al gol di Etxeita su assist di J. Pulido. Partita che si conclude sul risultato di 1 a 1 al termine dei 90 minuti regolamentari.

Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni

Siviglia: lo stato della squadra

Siviglia che torna da una sconfitta, dopo una partita accesa, in casa contro il Barcellona. Squadra di casa che si porta infatti in vantaggio dopo 22 minuti con il gol di J. Navas su assist di Ben Yedder. Passano 4 minuti quando L. Messi riporta la sua squadra in situazione di parità con uno splendido gol al volo su assist di Rakitic. Siviglia che si fa sentire ancora al 42esimo con Mercado che, su assist di P. Sarabia, riporta in vantaggio la sua squadra. Secondo tempo dominato dal Barcellona che comincia con il secondo gol di Messi al 67esimo che, su assist di Dembele, calcia con il “piede debole” all’ incrocio dei pali. All’ 85esimo è ancora Messi a dare spettacolo sfruttando una palla deviata in area per segnare la sua tripletta con un pallonetto che batte Vaclik. A chiudere la partita definitivamente è Suarez che, al 93esimo su assist di Messi, segna anche lui con un bellissimo pallonetto. Partita che termina sul risultato di 2-4.

Il match d’ andata tra Siviglia e Huesca era finito sul risultato di 2 a 1. Partita che si sblocca al 65esimo con il gol di P. Sarabia su assist di Ben Yedder. Siviglia che raddoppia al 78esimo con il secondo gol personale di P. Sarabia grazie uno ottimo assist Vazquez. A rendere la sconfitta meno amara è J. Pulido che, al 94esimo minuto, mette a segno l’ unico gol del match della squadra ospite.

Dove vedere Huesca – Siviglia in diretta tv o streaming

Sabato 02 Marzo alle ore 18:30 si giocherà il match di ritorno tra Huesca e Siviglia. La partita verrà trasmessa su DAZN, piattaforma di streaming online.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM