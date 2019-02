Classifica Università nel mondo 2019: le migliori italiane in top 100

Pubblicata Classifica Università nel mondo 2019: vediamo quali sono i migliori atenei in Italia e non solo. L’elenco è stilato da QS Quacquarelli Symonds che elabora appunto il “2019 QS World University Rankings by Subject”. L’Università migliore al mondo in assoluto è Harvard. In totale sono stati presi in considerazione 1.200 Università in tutto il mondo suddivise in 48 materie. In passato abbiamo scritto delle facoltà e delle lauree più richieste.

Classifica Università nel mondo 2019, eccellenze italiane

Nella classifica vediamo quali sono le Università italiane che figurano coi migliori risultati. Ce ne sono alcune che vengono considerate delle vere e proprie eccellenze del sapere. Come La Sapienza. O il Politecnico di Milano e la Bocconi. Ognuna riesce ad ottenere una ottima valutazione nelle singole categorie delle tantissime prese in considerazione. Ottimo il piazzamento, complessivamente, anche dell’Università di Bologna.

Classifica Università nel mondo 2019, dominio Univ. Usa e UK

In generale l’Italia si colloca al quarto posto in Europa e al settimo nel mondo come numero di università considerate nella valutazione globale.

Su scala mondiale a farla da padrona sono le università americane e del Regno Unito. Gli atenei a stelle e strisce sono prime in 28 discipline su 48. E quelle del Regno Unito in 13 su 48. Insieme occupano 41 dei 48 primi posti.

Classifica Università nel mondo 2019, La Sapienza di Roma prima Università al mondo studi classici

L’Italia è al 4° posto in Europa, preceduta da Regno Unito, Germania e Francia, e al 7° posto nel mondo per numero totale di università incluse nella classifica 2019.

A proposito di Italia va sottolineato il primo posto nella disciplina Studi Classici e Storia Antica conquistato dall’Università La Sapienza di Roma. Inoltre, come abbiamo anticipato, figura bene anche il Politecnico di Milano considerata tra le prime 10 in ben tre discipline. E l’Università Bocconi che ha guadagnato l’ottavo posto, in tutto il mondo, in Business & Management.

Oltre alle Università Italiane di cui abbiamo parlato entrano a far parte della classifica con ottimi giudizi pure il Politecnico di Torino, l’Università di Pisa e l’Università degli Studi di Padova.

Il commento dei ricercatori è lusinghiero per l’Italia. “Questa edizione – ha commentato Ben Sowter, Responsabile Ricerca e Analisi di QS – mostra una fotografia positiva per l’eccellenza accademica Italiana. Il trend è degno di nota, specialmente se consideriamo la feroce competitività globale”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM