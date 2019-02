Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100, spot ingannevole”

Sul tema pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni di Elsa Fornero rilasciate nell’ultima puntata della trasmissione DiMartedì su La7. L’ex ministro del welfare del governo Monti ha duramente attaccato il governo, ricordando che i compiti dei vertici di un Paese consistono nell’informare e non nell’ingannare. Quota 100 è stata poi presentata da uno spot “ingannevole”, come l’ha definito la Fornero, ribadendo come la misura sia patetica e illusoria per le persone. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’ha detto e perché.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, lo spot

Uno spot animato che informa su come (e quando) presentare le domande di accesso a Quota 100. Tramite disegni esplicativi una voce narrante ripercorre i requisiti della misura, per poi fornire indicazioni su come fare domanda (online, patronato, Contact Center). Nello spot trova spazio anche Opzione Donna, che ricorda i requisiti per le lavoratrici da rispettare per l’accesso alla pensione anticipata. “Con Quota 100 finalmente si può”, la chiosa dello spot.

Pensioni ultime notizie: Fornero, attacco a Quota 100

Una conclusione che non deve essere particolarmente piaciuta a Elsa Fornero. Ospite nell’ultima puntata di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, l’ex ministro ha definito lo spot “un classico caso di pubblicità ingannevole”. Quindi ha parlato del governo il cui compito è quello di “informare, non fare spot pubblicitari sulle misure. Informare significa che i cittadini dovrebbero sapere che hanno la possibilità di andare in pensione prima rinunciando a una parte della pensione perché il metodo in vigore dal 2012 implica che se si va in pensione prima si prende meno”.

La Fornero non risparmia una critica anche alla “estetica” della clip pubblicitaria, che definisce “patetica”. “Io non vedo un 62enne con la barba e i capelli bianchi. È veramente una rappresentazione che vuole illudere le persone, perché in più ci sono i bambini nello spot”.

