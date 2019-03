Lazio-Roma: probabili formazioni, quote, diretta streaming e Tv

Lo stadio Olimpico di Roma apre le porte all’appuntamento più atteso della stagione per i tifosi della capitale: il derby. Sarà il numero 150 della storia.

Sabato 2 Marzo 2019, Lazio e Roma si sfideranno alle ore 20.30 nel match valevole per la 26a giornata di Serie A 2018/19. Non sarà una partita come le altre, non a Roma dove la rivalità cittadina è particolarmente sentita. Sono attese allo stadio circa 40 mila persone, il pubblico delle grandi occasioni.

Le squadre si contendono un posto in Europa per la prossima stagione e sono divise da sei punti. I biancocelesti occupano attualmente il sesto posto ma hanno una partita in meno. Dovranno infatti recuperare la sfida casalinga con l’Udinese, posticipata a Mercoledì 10 Aprile 2019 a causa della concomitanza con il 6 Nazioni di rugby e la vicinanza con la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. I giallorossi sono subito sopra in classifica rispetto ai cugini e sono reduci dalla sofferta vittoria di Frosinone.

Lazio-Roma: le probabili formazioni

Qui Lazio: gli Aquilotti arrivano a questa sfida dopo un periodo di ombre. Due sconfitte contro il Siviglia sono costate l’eliminazione dall’Europa League e la recente disfatta in campionato a Marassi (2-1 contro il Genoa in pieno recupero) ha rallentato la squadra biancoceleste nella corsa al terzo posto. Nota positiva per i ragazzi di Simone Inzaghi la semifinale di Coppa Italia, dove sono riusciti a fermare il Milan di Gattuso sullo 0-0.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos; Acerbi; Radu; Romulo; Parolo; Leiva; Milinkovic-Savic; Lulic; L.Alberto; Immobile.

Allenatore: S.Inzaghi

Qui Roma: la Lupa invece si presenta al derby con un morale differente. Seppur sofferta, la vittoria contro il Frosinone ha permesso ai ragazzi di Di Francesco di rimanere aggrappati al Milan. I rossoneri distano solo un punto ma lo sguardo è rivolto anche all’Inter, terza in classifica.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio; Manolas; Kolarov; De Rossi; Nzonzi; Zaniolo; Pellegrini; El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Di Francesco

Lazio-Roma: le quote del match

Seguendo i bookmakers, la squadra di casa è leggermente favorita per la vittoria finale (quotata a 2.50 contro 2.75 della Roma) mentre il pareggio è meno probabile (quota 3,50). Il derby d’andata (29 Settembre 2018) aveva visto la Roma imporsi per 3-1. La Lazio non vince un derby dal 2017 (3-1 in casa della Roma).

Dove vedere Lazio-Roma in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM