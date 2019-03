Napoli-Juventus: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Il big match tra Napoli e Juventus si disputerà Domenica 3 Marzo alle ore 20.30. Lo Stadio San Paolo del capoluogo campano farà da sfondo alla magica sfida, valida per la 26esima giornata di Serie A.

In molti si chiedono se la partita tra Napoli e Juve possa riaprire la questione scudetto. E’ un quesito assai difficile da sciogliere dato che mancano ancora parecchi match da disputare prima della fine del campionato. Il dato certo è che la vittoria, per l’una o per l’altra squadra, potrà giovare molto in termini di soddisfazione e incoraggiamento ai giocatori che ne usciranno vittoriosi.

Ben 13 punti separano le due squadre nell’attuale classifica di Serie A. Non pochi dunque. La Juve di Massimiliano Allegri è ormai nel pieno dei record: nessuna partita persa in campionato con 69 punti all’attivo. Il Napoli guidato da Carlo Ancelotti, dopo aver vissuto un periodo di forte calo generale, sembra aver ripreso le redini della squadra che può contare solo prestazioni positive negli ultimi match giocati.

Gli azzurri, momentaneamente, occupano con tranquillità il secondo posto della classifica. L‘Inter di Spalletti è sotto di 9 punti. Ma è certo che i napoletani non vorranno accontentarsi da qui fino a fine campionato. Lo scudetto rimane sempre quell’obiettivo da non perdere di vista. E chissà, se dopo la sconfitta bianconera in Champions contro l’Atletico di Simeone, Ancelotti non possa approfittare di questo calo fisico e psicologico della rosa di Allegri per accorciare le distanze.

Un dato molto importante riguarda le partite giocate in casa dai partenopei: il Napoli non perde al San Paolo da un anno. Allo stesso modo però i bianconeri non perdono in trasferta da ben 25 partite. Pronostico quasi impossibile da supporre, bisogna soltanto godersi questa sfida di fuoco.

Napoli-Juventus: probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Allegri

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik.

Allenatore: Ancelotti

Napoli-Juventus: quote del match

Passiamo alle opinioni dei bookmakers che danno come favorita alla vittoria la squadra di casa: vittoria del Napoli pagata 2.37 volte la posta. Con il ritrovato Milik e il ritorno di Insigne, precedentemente squalificato, Ancelotti potrà fare affidamento su un grande scomparto offensivo. Il successo della Juventus è quotato a 3.10; il pareggio a 3.22. Dati che parlano chiaro e che fanno pensare ad un match parecchio combattuto!

La presenza in campo di Cristiano Ronaldo, reduce da un piccolo infortunio alla caviglia che ha fatto preoccupare Allegri e l’intera squadra, potrebbe portare a scommettere sul Goal (entrambe le squadre segnano), quotato a 1.83. Il portoghese non ha mai segnato alla squadra partenopea, chissà se giocando alla Juve qualcosa potrà cambiare.

Napoli-Juventus: dove vederla in tv o streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

