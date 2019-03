Diretta Cagliari-Inter: streaming, tv, probabili formazioni e quote – LIVE

31′ Ha segnato un gran gol di testa il difensore della squadra sarda. Il calcio di punizione era stato battuto dallo stesso Cigarini che aveva subito fallo. Si sblocca la partita e lo fa il Cagliari meritatamente

31′ GOOOOL CEPPITELLI, IL CAPITANO PORTA IN VANTAGGIO IL CAGLIARI

28′ Brutto fallo su Cigarini. Arriva il primo giallo per i nerazzurri. Ammonito Skriniar che non è assolutamente d’accordo con Banti

26′ Ci ha provato Lautaro Martinez con gran bel tiro. La palla termina fuori e sembra sporcata ma l’arbitro dice che sarà rimessa.

24‘ Fase di gara gestita sicuramente meglio dal Cagliari. L’Inter fatica parecchio nell’impostazione del gioco

20′ Secondo cartellino giallo per il Cagliari. E’ il turno di Joao Pedro dopo il brutto fallo sull’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

18′ Sempre Srna mette un buon cross in area ma questo viene deviato e messo in angolo da De Vrij. Corner intercettato da Pavoletti che ci prova di testa; palla presa col braccio da Asamoh. L’arbitro attende segnalazioni dal Var ma nulla, il gioco può riprendere

16′ Ancora Cagliari in attacco! Pavoletti calcia con il sinistro ed Handanovic non agguanta il pallone. Prima che arrivi a Joao Pedro, Skrinjar allontana e subisce fallo allo stesso tempo

14′ Quais un’ anno fa, il 4 Marzo, moriva Davide Astori. Sardegna Arena che ricorda il giocatore con grandi applausi e cori. Il giovane era stato proprio un calciatore della squadra sarda.

13′ Altro fallo di Cigarini, il giocatore del Cagliari deve fare parecchia attenzione. Nainggolan protesta, vorrebbe il secondo giallo per lui.

11′ Inter che reagisce immediatamente all’azione della squadra di casa. Ci ha provato Perisic al volo ma il suo tiro troppo centrale viene parato da Cragno. Il lancio per il Croato arrivava da Vecino

10′ Che occasione per il Cagliari! Un’ottima azione portata avanti dai giocatori rossoblu. Cross di Srna e colpo di testa di Ionita, palla di poco a lato della porta.

8′ Un brutto fallo su Naiggolan costa il giallo a Cigarini. Primo cartellino della partita estratto da Banti

6′ Barella prova ad avanzare ma viene bloccato dalla difesa avversaria. Rimessa dal fondo per l’Inter

5′ La partita è molto movimentata in questi primi minuti di gioco. Il Cagliari molto offensivo; Inter che deve ancora prendere le giuste misure

2′ Joao Pedro subito nell’area avversaria. Il giocatore cade ma l’arbitro lascia correre. Il cross era arrivato dalla destra da parte di Srna.

1′ Fischio d’inizio e il Cagliari muove il primo pallone del match

Il commento pre-partita di Cagliari-Inter

20.30 Entrambe le squadre sono in campo. Godiamoci insieme quest’anticipo della 26esima giornata di Serie A. Buona lettura

20.20 Formazioni che sono state confermate dai rispettivi allenatori. Un 4-3-1-2 per il Cagliari di Maran; mentre Spalletti si affida ad un 4-2-3-1 con Lautaro Martinez unica punta

20.14 Benvenuti gentili lettori alla diretta di Cagliari-Inter LIVE. Tutto pronto alla Sardegna Arena di Cagliari, si aspetta soltanto l’uscita delle due squadre dagli spogliatoi per dare inizio a questo importante match

Diretta Cagliari-Inter: streaming, tv, probabili formazioni e quote – LIVE

Cagliari-Inter si disputerà Venerdì 1 Marzo alle ore 20.30. Il match, valido per la 26esima giornata di Serie A, avrà luogo alla Sardegna Arena di Cagliari.

Entrambe le squadre in questione sono a caccia di punti importanti per raggiungere però obiettivi nettamente diversi. L’Inter di Mister Spalletti, dopo il discusso pareggio di Firenze, vuole ritornare alla vittoria certa per confermare il terzo posto tanto ambito. I cugini rossoneri sono ormai alle calcagna dei nerazzurri: precisamente due punti separano le due squadre milanesi. Un passo falso per gli uomini di Spalletti varrebbe quel terzo posto così importante. L’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina di Pioli, terminata con un risultato di 3-3, ha indisposto e non poco il mister dei meneghini e l’intera rosa. Un rigore inesistente è infatti costato ben due punti all’Inter.

Ma quella della Sardegna Arena non sarà una partita poi così semplice da affrontare. Il Cagliari di Maran, occupante la 14esima posizione a quota 24 punti, vuole assolutamente portare a casa più vittorie possibili a questo punto della stagione. Momentaneamente i rossoblù stazionano in quella zona della classifica che equivale alla salvezza, ma tutto può essere messo in discussione se i sardi continuassero a collezionare sconfitte. E si sa che, arrivati a queste fatidiche giornate di campionato, anche le squadre dal calibro inferiore possono far paura e mettere in seria difficoltà.

Cagliari-Inter: le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, L. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti

ALLENATORE: Maran

Indisponibili: Castro, Deiola, Klavan, Birsa, Cerri, Thereau

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez

ALLENATORE: Spalletti

Indisponibili: Vrsaljko, Icardi, Keita

Cagliari-Inter: le quote del match

Le diverse agenzie di scommesse hanno pochi dubbi sul match tra Cagliari e Inter. Assoluta favorita la squadra ospite: vittoria degli uomini di Spalletti pagata 1.70 volte la posta in gioco. Dati che invece la dicono brutta sul team di Maran: il successo della squadra di casa è quotato a 5.25. La cosa certa è che il Cagliari non vince dentro casa contro l’Inter da quasi ben sei anni. Il possibile pareggio è pagato 3.67 volte la posta. Difficile dare consigli in un match così delicato. I nerazzurri, senza Icardi e con l’attacco guidato da Lautaro Martinez, riusciranno a portare a casa questi 3 punti? O forse sarebbe meglio rischiare e dare fiducia al Cagliari di Maran, sperando in una grande impresa?

Cagliari-Inter: dove vederla in tv o streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

