Milan-Sassuolo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Il Milan di Gattuso ospiterà il Sassuolo allenato da De Zerbi. In questa 26esima giornata di Serie A, a San Siro, si giocherà infatti Milan-Sassuolo. I rossoneri, attualmente, occupano la quarta posizione, 45 punti totalizzati in 12 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. I neroverdi, invece, arrivano a Milano occupando l’11esima posizione: 31 punti totalizzati in 7 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. La squadra di casa ha l’interesse di difendere la sua posizione, approfittando di un eventuale esito favorevole per quanto riguarda la partita tra Lazio e Roma.

Il bomber polacco Krzysztof Piatek rimane indubbiamente l’osservato speciale del match, autore di 5 reti in 5 partite. Nei neroverdi, il giocatore pù prolifico è Khouma Babacar, autore di 6 reti in 21 partite. Il momento di forma delle due squadre, è di gran lunga differente tra loro: il Milan ha ottenuto la vittoria in tre partite su tre, il Sassuolo ha realizzato invece, un solo punto.

Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Paquetá, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo

Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Demiral, G. Ferrari, Peluso; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic

Allenatore: De Zerbi

Gattuso dovrà fare a meno di Kessie, il quale ha rimediato un problema muscolare nella partita contro la Lazio in Coppa Italia. Potrebbe essere sostituito da Calhanoglu, nonostante sia incerta anche la presenza di Paquetà. In difesa, ecco tornato Rodriguez.

Per quanto riguarda la formazione ospite, non ci sarà Duncan; tornerà Berardi in attacco, e Locatelli a centrocampo dal 1′ minuto. Djuricic favorito su Boga per un posto nel tridente (4-3-3), assente Lirola per affaticamento.

Milan-Sassuolo: dove vedere la partita in streaming e diretta TV

La partita tra Milan e Sassuolo, si giocherà alle ore 18:00. Verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 solo sul satellite). Come di consueto, sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Sky Go e infine su Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM