Dove vedere Empoli-Parma in diretta streaming o in tv

Per la 26a giornata di Serie A è in programma Empoli-Parma. Il match si giocherà Sabato 2 Marzo alle ore 15:00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

L’Empoli è in 17a posizione a quota 21 punti. Il Parma, invece, è in 12a posizione con 29 punti in classifica. La partita ha sicuramente un valore più rilevante per i padroni di casa, che sono in piena corsa salvezza.

Empoli-Parma: come arriva alla partita l’Empoli

L’Empoli nelle ultime due partite ha collezionato una vittoria, 3-0 contro il Sassuolo e una sconfitta nell’ultima di campionato, con lo stesso risultato ma in favore del Milan. La formazione toscana, attualmente in 17a posizione, dovrà ottenere i tre punti per rimanere fuori dalla zona retrocessione. Infatti, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è a soli tre punti di distacco e con l’arrivo del serbo in panchina e gli ultimi acquisti di Gennaio, la squadra da l’impressione che combatterà fino alla fine per salvarsi.

Sarà necessaria una grande prestazione da parte dei giocatori di Iachini, che dovranno sfruttare al massimo le loro qualità di palleggio per creare insidie alla difesa parmense. Non sarà una partita semplice per i toscani, che dovranno affrontare un’avversario di tutto rispetto, che finora ha superato di gran lunga le aspettative di inizio stagione.

Empoli-Parma: come arriva alla partita il Parma

Il Parma sta attraversando un periodo molto buio. Arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro il Napoli, terminata con un risulato netto di 4-0. Gli emiliani dopo il girone di andata sorprendente ora faticano a raccogliere punti, la partita di Empoli potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante per i ducali. Una vittoria consentirebbe loro di invertire il senso di marcia e confermare le ottime prestazioni del girone di andata. Il Parma sembra aver accantonato il sogno Europa, ma ha ancora l’occasione per terminare dignitosamente il campionato.

La gara di andata si concluse con una vittoria dei parmensi. La partita terminò con il risultato di 1-0 con due pali colpiti dai toscani, l’unica rete del match fu siglata da Gervinho.

Le probabili formazioni di Parma-Empoli

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo

Allenatore: Iachini

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere la partita di Parma-Empoli

La partita Empoli-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming collegandosi su pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go o in alternativa su Now TV.

