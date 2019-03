Wendy Madison Bauer: età, foto e chi è la fidanzata di Luke Perry

La scomparsa di Luke Perry ha lasciato un vuoto nel cuore di molti di noi, aggrappati alle icone degli anni Novanta. In un solo giorno, due volti di quello storico decennio (l’altro, totalmente differente, è quello di Keith Flint dei Prodigy) ci hanno lasciati. La morte di Luke Perry, purtroppo, era nell’aria. Già nella giornata di domenica 3 marzo era circolata la notizia che l’ictus era stato devastante e che l’attore versava in condizioni gravissime. La scomparsa di Luke Perry ha tuttavia lasciato un vuoto ancora più grande nel cuore dei suoi familiari. In quello dei figli Jack e Sophie, rispettivamente di 21 e 18 anni, nate dal matrimonio decennale avuto con Rachel Minnie Sharp. In quello dei genitori e dei familiari più o meno stretti. E anche in quello dell’attuale fidanzata, Wendy Madison Bauer.

Luke Perry e Wendy Madison Bauer: il sogno spezzato

Secondo il sito di gossip, Luke Perry e Wendy Madison Bauer si erano fidanzati da qualche anno e sarebbero stati in procinto di sposarsi. Luke Perry è stato sposato con Rachel Minnie Sharp per un decennio e più precisamente dal 1993 al 2003. L’attore e l’attuale compagna si sarebbero quindi conosciuti molto dopo per intrecciare un sodalizio forte, ma soprattutto lontano dai riflettori. Infatti, nessuno dei due amava troppo il gossip, né tantomeno i social network e l’ossessiva voglia di esibirsi.

Nessuno dei due ha un account social ufficiale, né Facebook né Instagram, se si tolgono tutte le fan page dedicate all’attore e quindi da lui non controllate. Ma soprattutto la loro più recente uscita pubblica che si ricordi risale al 2017, in occasione dei GLAAD Media Awards, quando assieme sfilarono sul red carpet.

Chi è Wendy Madison Bauer, la fidanzata di Luke Perry

Quindi, anche per questo, di Wendy Madison Bauer si conosce veramente poco. Nata nel 1975, ha fatto parte del mondo del cinema e della tv comparendo come attrice in alcune serie e film. Su Imdb è nota come Madison Bauer e qui si può vedere che ha partecipato come attrice ricoprendo piccoli ruoli negli episodi delle serie Shark, Dottor House, The Mentalist, Crash e nei film Ragazze da sballo e Toy Boy.

Foto da Imdb

Da alcuni anni ha preso sul serio la propria passione per la psicoterapia, perfezionando gli studi che l’hanno portata a diventare una delle psicoterapeute familiari più in voga di Beverly Hills. La Bauer è molto amata anche dai due figli di Luke Perry, con i quali ha un ottimo rapporto.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM