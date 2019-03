Diretta MotoGP Qatar 2019 in tv o streaming, dove vederla

Terminata la pausa invernale, Domenica 10 marzo a Losail, in Qatar, il Motomondiale 2019 spegnerà i semafori rossi. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in pista per gli appassionati dei motori facendoli saltare ancora una volta “tutti in piedi sul divano”.

Motomondiale 2019: tutti in scia di Marquez

Spenti i semafori e accesi i riflettori di Losail, Domenica ripartirà la caccia al titolo iridato in MotoGP con Marquez, campione uscente, pronto a difendere il titolo dall’assalto delle Ducati. Il centauro di Cervera si è detto quasi al 100% ed è pronto a cercare la vittoria sin dalla prima gara della stagione. Oltre al solito Dovizioso il 2019 sembra averci restituito un Lorenzo più motivato che mai a dimostrare il suo valore anche in HRC dopo il suo passaggio alla casa giapponese nello scorso autunno. Il maiorchino ha già dimostrato la sua capacità di adattamento in Ducati e non dovrebbe avere problemi con la RC213V con cui non avrà dalla sua la potenza della rossa ma la tanto agognata manovrabilità in ingresso di curva. I test invernali sembrano inoltre aver dato fiducia a Maverick Vinales che, con una Yamaha dotata di maggior potenza e di un impianto frenante all’apparenza più performante, vuole assolutamente puntare al titolo.

Chi non si sottrarrà sicuramente alla lotta sarà il nove volte iridato Valentino Rossi. Il Dottore, da poco quarantenne, non sembra aver nessuna intenzione di mollare il circus ed è pronto ad andare a caccia del decimo titolo mondiale anche quest’anno. Le speranze del 46, che deve fare i conti anche con l’età,potrebbero però infrangersi contro lo strapotere del dream team HRC e di una Ducati che sembrerebbe aver ancora del potenziale nascosto. La MotoGP da quest’anno accoglierà nel suo paddock anche Francesco “Pecco” Bagnaia, fresco vincitore del titolo in Moto2, che andrà ad arricchire il già folto schieramento di centauri italiani nella classe regina.

Motomondale 2019: dove vedere le gare in TV e streaming

Venerdì 8 marzo

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 18.00-18.45, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Sabato 9 marzo



ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Sessione di qualifica

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 10 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

