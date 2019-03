Sondaggi elettorali Noto: Pd e Movimento 5 Stelle divisi da un punto

L’effetto primarie avvicina il Pd al Movimento 5 Stelle. L’ultimo sondaggio Noto per Cartabianca vede i dem in crescita dell’1,5 al 20% mentre i pentastellati perdono un altro punto percentuale e calano al 21%. A separarli ora rimane un solo punto.

A distanza di un anno, il Pd torna dunque in gioco. Merito del neo segretario Nicola Zingaretti che ha intenzione di allargare il campo delle alleanze includendo liste civiche e di sinistra.

Sondaggi elettorali Noto: Zingaretti piace a sinistra

D’altronde è soprattutto da quell’area che sono arrivati i voti che gli hanno permesso di trionfare alle primarie. Secondo l’analisi effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera, domenica i votanti di sinistra accorsi ai gazebo Pd sono stati il 22% in più rispetto alla primarie del 2017. Che Zingaretti voglia riaprire un canale di dialogo con un popolo dimenticato durante l’era Renzi non è una novità dell’ultima ora. Il governatore del Lazio viene da quel mondo e le ultime elezioni le ha vinte proprio grazie a quei colori. Un amore ricambiato.

Secondo Noto, infatti, il 65% degli ex elettori Pd promuove a pieni voti Zingaretti.

Porte aperte dunque per gli ex. Anche il 63% dei votanti dem è d’accordo con questa possibilità. L’obiettivo è già stato segnato: unire le forze per sorpassare il M5S e contendere la vittoria a Salvini e al centrodestra.

Sondaggi elettorali Noto: centrodestra ancora lontano

Che rimangono le forze da battere. La Lega, nonostante Noto la dia in calo di un punto rispetto alla precedente rilevazione, è saldamente al primo posto con il 33%. Forza Italia e Fratelli d’Italia non hanno visto variare i propri consensi nell’ultima settiamana e sono stabili rispettivamente all’11 e al 4%. Insieme il centrodestra raccoglie il 48% dei voti. Il centrosinistra il 24,5%. Venti punti in meno. Per Zingaretti c’è tanto lavoro da fare.





Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

