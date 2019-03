Dove vedere Sampdoria-Atalanta in diretta streaming o tv

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Sampdoria e Atalanta. Partita importante per entrambe le squadre che possono ancora lottare per un posto in europa data la manciata di punti che le divide da Lazio e Roma.C

Clicca qui per il calendario in pdf della serie A

Come arriva la Sampdoria?

Samp che torna da un importante vittoria in casa della Spal. I doriani si portano in vantaggio dopo appena 4 minuti con l’ eterno F. Quagliarella che, su assist di Bereszynski, realizza una splendido gol al volo. Sampdoria che raddoppia all’ 11esimo minuto grazie al gol di testa di Quagliarella su assist di Linetty. Spal che trova il gol solo al 94esimo minuto grazie alla splendida punizione calciata da Kurtic che batte Audero. Partita che termina quindi sul risultato di 1-2 al termine dei due tempi di gioco.

Gli orobici pronti a risalire la china e a lottare per i posti che contano

Atalanta che nella scorsa giornata ha affrontato in casa la Fiorentina di Pioli. Partita che si sblocca dopo appena 3 minuti di gioco grazie a Muriel che approfitta di un brutto passaggio della difesa bergamasca per portare in vantaggio la sua viola. Squadra di casa che non si da per vinta e va a segno al 28esimo minuto con Ilicic che tira potente e spiazza Lafont grazie anche ad una deviazione della difesa viola. Rimonta Atalanta che continua al 34esimo con il gol di Gomez che calcia bene da fuori area e piazza il pallone alla sinistra del portiere viola. Bergamaschi che coronano la rimonta con il terzo e ultimo gol messo a segno da Gosens su assist di Castagne al 59esimo minuto. Partita che finisce sul risultato di 3-1.

Il match d’andata tra Atalanta e Sampdoria era finito con la vittoria dei doriani grazie a Tonelli che al 76esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, mette a segno il suo primo gol con la Sampdoria.

Domenica 10 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Sampdoria e Atalanta. Il match sarà visibile tramite DAZN, piattaforma di streaming online.

