Barcellona-Rayo Vallecano: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Sabato 9 Marzo 2019 il Barcellona accoglierà al Camp Nou il Rayo Vallecano. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata della Liga, è fissato per le ore 18:30.

Barcellona-Rayo Vallecano: come arrivano le squadre

All’andata il match tra le due squadre è stato molto avvincente. Inizialmente era passato in vantaggio il Barcellona con un gol di Suarez al 11′, ma prima della fine del primo tempo la squadra di Michel era riuscita a pareggiare grazie al gol di Pozo. A soli 12 minuti dal rientro in campo dopo il break, Garcia segna il sorpasso per il Rayo. Il vantaggio però viene subito ribaltato dalle reti di Dembele e Suarez, che hanno così portato il match al risultato finale di 3 a 2 per i catalani.

La squadra di Valverde è prima in classifica in solitaria. Si trovano a +7 dall’Atletico Madrid e dopo la vittoria del Clasico della settimana scorsa, hanno allungato a + 12 dal Real, rendendolo ormai quasi definitivamente fuori dai giochi. Messi e compagni dopo aver affossato definitivamente i Galacticos sia in coppa che in campionato, vorranno proseguire la loro striscia di risultati utili in campionato. Un filotto che continua dall’11 novembre dello scorso anno.

Il Rayo di Michel a differenza dei blaugrana sta vivendo un periodo pessimo; si trova in penultima posizione e ha perso le ultime 5 partite giocate contro Leganés, Espanyol, Atletico, Getafe e Girona. La terza squadra di Madrid è, al momento, a grave rischio retrocessione. Nulla però è ancora detto, sono solo 2 i punti dal Celta Vigo quartultimo, che al momento si trova fuori dalla zona retrocessione. Il Rayo dovrà quindi cercare un’impresa titanica per cercare di risollevarsi da questo brutto periodo.

Barcellona-Rayo Vallecano: Dove vederla in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

