Valladolid-Real Madrid: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Domenica 10 Marzo 2019 il Valladolid ospiterà al Zorrilla il Real Madrid. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata della Liga, è fissato per le ore 20:45.

Valladolid-Real Madrid: come arrivano le squadre

Il match di andata al Santiago Bernabeu è terminato per 2 a 0 in favore dei Blancos padroni di casa. Il pallino del gioco nella partita di Madrid è sempre stato in mano al Real, che con vari cross e conclusioni da fuori ha messo in difficoltà la difesa avversaria, tenuta a galla però da un buon Masip. A metà del secondo tempo gli ospiti si fanno finalmente avanti, colpendo due traverse con Alcaraz e Villa. All’83’ un autogol di Olivas vizia il vantaggio dei Blancos, che all’88’ troveranno il secondo vantaggio con il penalty di Ramos.

Il Valladolid non naviga in buone acque, ha infatti realizzato un solo punto nelle ultime cinque partite, facendo si che le distanze dalla zona retrocessione siano molto ridotte, solamente tre punti dalla terzultima. La squadra di Sergio ora dovrà approfittare del brutto momento che sta vivendo il team di Solari. Cercando di sfruttare al meglio il fattore casa per provare a trovare un risultato utile.

Valladolid-Real Madrid: La crisi nera madrilena

Il Real di Solari è ormai in crisi nera, sono ben tre le sconfitte consecutive e tutte quante hanno decretato la perdita di un obiettivo stagionale. Il 27 febbraio i Blancos sono stati infatti battuti per 3 a 0 al Bernabeu dal Barca, che ha così eliminato i rivali dalla Coppa del Rey. Il 2 marzo il Real poteva esserci una rivincita contro i blaugrana; la 26esima giornata della Liga metteva infatti di nuovo a confronto le due rivali, sempre a Madrid. Il match si è però concluso ancora a favore dei catalani che con un gol di Rakitic hanno così portato a casa i tre punti. Il Barça ha così eliminato quasi definitivamente i madrileni dalla corsa al campionato allungando a +12.

Martedì in Champions è arrivata la terza sconfitta al Bernabeu, forse la più amara. Dopo aver vinto tre volte di fila la coppa dalle grandi orecchie, i Galacticos sono stati clamorosamente eliminati agli ottavi dall’Ajax. La squadra olandese ha infatti rifilato un sonante 4 a 1 ai madrileni, ribaltando così il 2 a 1 dell’andata e decretando l’eliminazione dei tredici volte campioni europei. Ora i tifosi pretenderanno assolutamente una vittoria, anche perché altrimenti, la “vita” di Solari sulla panchina madrilena potrebbe giungere al termine.

Valladolid-Real Madrid: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva sulla piattaforna di streaming on demand DAZN.

