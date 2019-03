Rino Gattuso: moglie, età altezza e figli. Chi è l’allenatore del Milan

Leggenda a tinte rossonere entrata nel cuore di quei tifosi che impazzivano per la grinta che ha mostrato in campo. L’ex calciatore italiano di ruolo centrocampista ha scritto pagine importanti della storia del Milan. Questo è Gennaro Gattuso, un mito in toto del calcio.

Rino Gattuso: gli inizi della carriera

Nato il 9 gennaio 1978 a Corigliano Calabro, Gennaro Ivan Gattuso eredità la passione per il pallone dal papà Franco, arrivato a giocare in Serie D. Il suo destino segue e completa le incompiute orme del padre verso la grandezza del pallone.

Già a dodici anni Rino, come lo chiamano parenti e amici, è costretto a lasciare la casa dei suoi genitori per trasferirsi a Perugia, dove muove i primi passi nel mondo del calcio. Gennaro dimostra fin da subito una predisposizione naturale per il gioco, figlia di una grinta instancabile e di una voglia pazzesca di distinguersi. Grazie a questa determinazione debutta in Serie B all’età di 17 anni proprio con la maglia degli umbri. È il 22 dicembre 1996 e affronta il Bologna, la squadra che a dodici anni lo aveva scartato dopo un provino.

Raggiunta poi la Serie A, dove giocherà 8 partite, il giocatore decide di andare all’estero, in Scozia. Approda nel 1997 ai Rangers di Glasgow. Rimarrà oltre Manica per un anno, mostrando a tutti la propria grinta. Nel 1998 torna in Italia, alla Salernitana. Viene pagato nove miliardi di lire. Ripaga l’investimento diventando presto un uomo chiave nel centrocampo della squadra, un motore infaticabile, un conquista-palloni di primo livello.

Rino Gattuso e il Milan

Gennaro Gattuso passa al Milan nell’estate del 1999. Nonostante quello di Milano sia un pubblico difficile da accontentare, Ringhio, come ormai lo chiamano tutti, non fatica a vincere la diffidenza che lo circonda. Il suo talento lo porta a conquistare il cuore dei rossoneri e della Nazionale, scrivendo una della pagine più belle e vincenti della storia del club.

468 le presenze totali con la maglia del Diavolo, con 11 gol. Ma soprattutto 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA, 1 Mondiale per Club, 2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia. E se il 2006 ha rappresentato l’anno più buio probabilmente della sua carriera di club (per la finale persa di Istambul contro il Liverpool) con la Nazionale ha portato a casa la Coppa del Mondo. Una straordinaria favola la sua.

Fine carriera e percorso da allenatore

Il 9 settembre 2011, in occasione della sfida contro la Lazio, Gattuso ha abbandonato il campo a causa di problema alla vista dovuta alla paralisi del sesto nervo cranico. A distanza di un anno e dopo un lungo periodo di stop, il giocatore è stato costretto a fermarsi a causa di una miastenia oculare. Torna in campo nel marzo del 2012, anno in cui lascerà il Milan. Una breve parentesi al Sion porrà la parola fine alla sua straordinaria carriera, nel 2013.

In quello stesso anno esordirà, sempre al Sion, come allenatore professionista. Sempre nel 2013, poi, formalizza il suo passaggio al Palermo di Zamparini. La sua esperienza sulla panchina rosa-nero durerà appena sei giornate, quando sarà esonerato. L’Ofi Creta e il Pisa in Serie B rappresentano le tappe successive, che al tempo stesso precedono il ritorno a casa, in quel Milan che lo rese grande.

Nel 2017, infatti, il Milan di Yonghong Li annuncia l’ingaggio di Gennaro Gattuso come tecnico della Primavera. Dopo un inizio di stagione difficile riesce a trovare la quadratura del cerchio. Il 27 novembre il Milan ufficializza l’esonero di Vincenzo Montella e annuncia l’approdo in Prima Squadra di Gennaro Gattuso. Fino ad arrivare ai giorni nostri.

Gennaro Gattuso: moglie, vita privata e curiosità

Il mister rossonero è sposato con Monica Romano, la sorella della nota giornalista Carla. I due si sono conosciuti a Glasgow, dove la famiglia di lei gestiva un ristorante. La coppia ha avuto due figli, Gabriela, nata nel 2004, e Francesco, nato nel 2007.

Il suo soprannome, Ringhio, non è certo casuale. Lo ha guadagnato per il suo carattere e il suo immenso agonismo. In campo, del resto, è sempre stato l’ultimo a mollare e ha sempre corso più di ogni altro. Sempre in tema soprannomi, poi, in Scozia si è guadagnato il titolo di Braveheart per il suo spirito di sacrificio.

Altra curiosità: nel 2003 il mister rossonero ha istituito la fondazione Onlus “Forza Ragazzi”, per dare un aiuto agli adolescenti meno fortunati della Calabria. Il 25 giugno nella comunità calabrese di Oshawa, situata in Canada, si festeggia il Gattuso Day, una festa in onore di Rino.

