Skam Italia 3: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la serie tv

Il remake italiano del dramma adolescenziale norvegese Skam, ossia Skam Italia, sta per tornare. La serie è stata creata e sceneggiata dal produttore Ludovico Bessegato e viene distribuita sulla piattaforma online Tim Vision.

La conferma della messa in produzione della terza stagione c’era già stata nell’ottobre del 2018, ancora prima del termine della distribuzione della seconda stagione (l’ultimo episodio è andato in onda il 22 dicembre). Il ritorno della serie avverrà dunque molto presto: già a partire dall’11 marzo, su Tim Vision inizierà a venire caricato un episodio a settimana, ogni venerdì. In questo terzo ciclo, la direzione della serie è passata da Ludovico Bessegato a Ludovico Di Martino.

Skam Italia 3: La trama

Così come l’originale norvegese, la serie segue le vicende quotidiane degli studenti di un liceo. Il teatro dell’azione, però, si sposta da Oslo a Roma nella versione nostrana.

La seconda stagione aveva visto come protagonisti Martino Rametta e i suoi migliori amici Luca, Giovanni ed Elia. Tema principale affrontato negli episodi era l’accettazione dell’omosessualità di Martino e il suo rapporto con famiglia, amici e compagni.

Una delle domande lasciate in sospeso riguardava anche il rapporto tra Edoardo ed Eleonora. Egli era si era confessato alla ragazza, ma questa stava partendo per Londra; allo stesso tempo ella era memore del brusco trattamento riservato dal ragazzo all’amica Silvia, interessata ad Edoardo. Nell’ultima puntata Eleonora era ritornata in Italia, ed Edoardo le aveva nuovamente chiesto di uscire.

Skam Italia 3: Il cast

Come chiaramente lascia intendere l’ambientazione scolastica, il cast di Skam Italia è composto in gran parte da giovanissimi.

La protagonista della prima stagione, Eva Brighi, è interpretata da Ludovica Martino. Ha già avuto qualche piccolo ruolo in produzioni come Don Matteo e Che Dio ci aiuti, ma questa è stata la sua prima parte di rilievo. Nella seconda stagione il personaggio, concluso il suo ciclo, si è visto di rado, anche perché momentaneamente allontanatosi dal protagonista della stagione Martino.

Martino Rametta ha invece il volto di Federico Cesari, il cui unico ruolo di una certa importanza prima d’ora era stato Andy ne I Cesaroni.

Benedetta Gargari è Eleonora Sava, che all’inizio della seconda stagione parte per un viaggio di studio in Inghilterra per poi ritornare in Italia a fine stagione. Sarà lei la protagonista della terza stagione. L’attrice ha già avuto diversi ruoli nella serialità e anche nel cinema, come una parte da protagonista in Maledimiele (2009) e La prima volta (di mia figlia) (2015).

Nel cast di comprimari figura Ludovico Tersigni (Tutto può succedere) come Giovanni Marau, migliore amico di Martino e ad inizio serie fidanzato di Eva.

