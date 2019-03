Big Eyes: trama e cast del film di stasera in tv su Rai 3

Stasera 11 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Big Eyes. La pellicola del 2014 di Tim Burton racconta l’incredibile storia vera di Margaret Keane. La pittrice, manipolata dal marito Walter Keane, per anni ha accettato che il consorte si spacciasse per l’autore dei quadri da lei dipinti.

La pellicola segue tutte le tappe principali del difficile percorso di liberazione che Margaret ha affrontato per ottenere ciò che le spettava di diritto. Merito del successo è da attribuire anche al cast di attori eccezionali come Amy Adams e il due volte premio Oscar Christoph Waltz. Ma qual è la sinossi di Big Eyes?

Big Eyes: la trama

1958, Margaret Ulbrich si appena trasferita con la figlia a San Francisco. La donna ha dovuto abbandonare la sua abitazione in California a causa dei gravi problemi marito. Ben presto però le speranze della pittrice di un futuro migliore si scontrano con le difficoltà della vita quotidiana. Margaret infatti non riesce a trovare lavoro e l’unica piccola fonte di guadagno che ha deriva da ritratti che realizza per strada.

Proprio qui la protagonista di Big Eyes conosce, affascinante agente immobiliare con l’hobby della pittura, che subito inizia a corteggiarla. L’uomo conquista Margaret con i suoi eleganti modi di fare e i suoi incantevoli dipinti di Parigi, città dove afferma di aver studiato arte. La pittrice invece ha uno stile diverso e i suoi quadri ritraggono sempre bambini con occhi molto grandi. Proprio questa sproporzione rende le opere di Margaret uniche ed emozionanti. Lo sguardo infatti dei piccoli protagonisti di suoi quadri trasmette un immediata sensazione di tenerezza. La donna, dopo una breve frequentazione, cede alle lusinghe di Walter e i due dopo pochi mesi si sposano.

Il finale di Big Eyes

Dopo il matrimonio, l’agente immobiliare trova un locale dove esporre i suoi quadri e quelli della moglie. Il pubblico però si dimostra di gran lunga più interessato alle opere di Margaret. Walter allora, approfittando del fatto che i quadri sono stati firmati con il cognome Keane, si presenta come come l’autore di quei capolavori. L’uomo convince Margaret a non confessare la verità così da guadagnare molto di più grazie alla sua abilità nel concludere affari. Proprio come aveva immaginato Walter, i quadri di Margaret hanno un successo enorme.

Nel frattempo Walter rivela sua vera natura da spietato uomo avido di denaro. Margaret, oramai costretta a stare chiusa in camera a dipingere, si rende così conto dell’errore commesso. La protagonista di Big Eyes allora scappa con la figlia e inizia il lungo percorso giudiziario alla fine del quale le verrà finalmente riconosciuta la paternità delle sue opere.

Il cast di Big Eyes

Protagonista di Big Eyes è Amy Adams che veste i panni di Margaret Keane. Walter, Il diabolico marito della pittrice, è interpretato da Christoph Waltz mentre Danny Huston è Dick Nolan.

Hanno partecipato al film anche Jon Polito nel ruolo di Enrico Banducci, Krysten Ritter in quello di DeeAnn e Jason Schwartzman nei panni di Ruben. Completano il cast di Big Eyes Terence Stamp che è John Canaday, Delaney Raye che interpreta Jane Ulbrich bambina e Madeleine Arthur nel ruolo di Jane adolescente.

