Beverly Hills 90210: trama, cast e anticipazioni puntate. Quando inizia

Era il 1990 quando iniziava l’avventura di Beverly Hills 90210, dramma adolescenziale che per i dieci anni successivi avrebbe raccontato dei teenager americani nelle loro vite quotidiane e alle prese con droga, AIDS, sessualità e alcolismo. A distanza di quasi 19 anni dall’ultimo episodio trasmesso, è ormai ufficiale il fatto che il fortunato teen drama sarà soggetto a un reboot.

Fonte della notizia è il magazine online Deadline Hollywood, che nel dicembre 2018 annunciava il fatto che tale riedizione fosse in lavorazione e solo in cerca di una rete. Il network che ospiterà la serie sarà Fox. Il 27 febbraio 2019 l’emittente ha annunciato di avere commissionato la produzione di 6 episodi del reboot, previsti per l’estate. Il titolo ufficiale del progetto sarebbe semplicemente 90210.

Beverly Hills 90210: La trama del reboot

Le produttrici del reboot Tori Spelling e Jennie Garth (rispettivamente Donna Martin e Kelly Taylor nella serie originale) hanno affermato che la nuova versione di Beverly Hills 90210 non sarà un reboot “tradizionale”.

In base alle indiscrezioni trapelate sino ad ora, sembra che dalla serie ci si dovrà aspettare una certa quantità di irriverenza. Innanzitutto, a detta degli autori, gli attori non riprenderanno i ruoli vecchi ruoli; interpreterebbero invece versioni cresciute di sé stessi. Le vicende saranno parzialmente ispirate alle vite degli stessi attori, e pare che il nuovo girato sarà intervallato da momenti presi dalla serie originale.

A parte questo non si sa molto altro riguardo alla trama del reboot, dunque non si può che rimanere sintonizzati.

Beverly Hills 90210: Il cast del reboot

Sin dalle prime battute dell’annuncio del reboot, era stato riferito che la serie avrebbe visto un ritorno in grande stile del cast originario.

Sfortunatamente, non tutti gli interpreti, per motivi personali o di lavoro, potranno fare parte della produzione. Ad esempio, Luke Perry (Dylan nella serie originale) non ha potuto dare una disponibilità continuativa per il reboot per via dei suoi impegni con Riverdale. Purtroppo, l’attore è venuto a mancare questo 4 marzo a causa di un ictus fulminante; David Stapf, presidente di CBS TV Studios (con cui l’opera è co-prodotta), ha affermato che la memoria di Perry verrà onorata nella serie, sebbene non si sappia ancora in che modo.

Non ancora chiara è la partecipazione di Shannen Doherty (Brenda nell’originale Beverly Hills 90210); nel febbraio 2019 Spelling ha affermato che l’eventuale presenza di Doherty era in forse, ma che avrebbe fatto molto piacere a tutti.

Sono invece stati confermati dal cast originale Jennie Garth (Kelly Taylor), Tori Spelling (Donna Martin), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver), Jason Priestly (Brandon Walsh) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM