Pescara-Cosenza: diretta streaming, tv e probabili formazioni. Dove vederla

Venerdì 15 Marzo alle ore 21:00 allo stadio Adriatico di Pescara si gioca il match Pescara-Cosenza, valido per la 28a giornata di Serie B. Partita di rilievo per i padroni di casa che devono tentare di finire il campionato almeno in seconda posizione per ottenere la promozione diretta. I calabresi sono invece a caccia della salvezza

Pescara-Cosenza: come arrivano gli abruzzesi

Pescara che arriva da una brutta sconfitta in casa del Cittadella. Squadra di casa che si porta in vantaggio al 20esimo minuto grazie al gol di Iori. Pescara che trova il pareggio dopo cinque minuti con Scognamiglio su assist di Memushaj. Cittadella che si porta di nuovo in vantaggio al 32esimo con il colpo di testa di Moncini su corner di Schenetti. Al 45esimo minuto è ancora Moncini che, su assist di Schenetti, calcia piazzato dove Fiorillo non può arrivare trovando così la doppietta personale. A chiudere definitivamente i giochi è Proia che, all’ 83esimo minuto, calcia potente da dentro l’ area di rigore spiazzando Fiorillo. Partita che termina dunque sul risultato di 4-1.

Pescara-Cosenza: come arrivano i calabresi

Cosenza che, nella scorsa giornata, ha affrontato in casa il Brescia di Corini. Partita che si sblocca dopo 18 minuti di gioco grazie al tiro da fuori area di Buccini che entra in rete dopo una deviazione di S. Romagnoli. Cosenza che raddoppia al 27esimo minuto con il gol di testa dell’ ex, Carlos Embalo. Sembra già fatta per la squadra di casa quando, nel secondo tempo, parte la rimonta del Brescia. Al 53esimo infatti va a segno Spalek su assist di Sabelli. Il gol del pareggio arriva al 75esimo con Donnarumma che trasforma il penalty concesso al Brescia mettendo a segno il sesto rigore su sei calciati dall’ attaccante. Al 94esimo il Brescia corona la rimonta con il quinto gol in stagione di Bisoli su assist di Donnarumma. Al triplice fischio dell’ arbitro è 2-3 il risultato finale.

Il match d’andata tra Cosenza e Pescara era terminato sul risultato di 1 a 1. In rete andarono Manieri per i rossoblu e Crecco per i biancazzurri.

Le probabili formazioni di Pescara-Cosenza

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Gravillon, Scognamiglio, Ciofani; Crecco, Bruno, Memushaj; Mancuso, Sottil, Monachello

Allenatore: Pillon

Cosenza (4-3-3): Perina; Legittimo, Capela, Dermaku, Bittante; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Tutino, Embalo

Allenatore: Braglia

Dove vedere Pescara-Cosenza in diretta tv e streaming

La partita verrà trasmessa in tv e in chiaro su Rai Sport, mentre in streaming sarà possibile seguirla su DAZN e Rai Play.

