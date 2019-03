Padova-Perugia: probabili formazioni, diretta tv e streaming. Dove vederla

Il Sabato di Serie B ha in agenda anche l’incontro tra Padova e Perugia. Sabato 16 Marzo 2019, alle ore 15.00 le formazioni allenate rispettivamente da Bisoli ed Alessandro Nesta si sfideranno in Veneto per la 29a giornata della stagione 2018/2019.

Padova-Perugia: come arrivano le squadre

Qui Padova: i ragazzi di Pierpaolo Bisoli hanno guadagnato una posizione in classifica abbandonando l’ultimo posto a discapito del Carpi. Gli euganei, con 23 punti, sono riusciti a smuovere le acque provando a puntare ad una salvezza che qualche giornata fa pareva un miraggio. Il Foggia (terzultimo) ed il Crotone (quartultimo) distano sole tre lunghezze mentre a quattro si posizionano il Venezia ed il Livorno (ad oggi salvo). La rotta del Padova sembra essersi raddrizzata nelle ultime tre gare, dove hanno portato via cinque punti. Due pareggi, contro il Brescia capolista (1-1) ed il Crotone (0-0), ed una vittoria contro lo Spezia (2-0) nella giornata precedente sono il bottino fruttato ai veneti. Sabato allo stadio Euganeo arriverà il Perugia ottavo in classifica.

Qui Perugia: i ragazzi di Alessandro Nesta arrivano a questa sfida, come detto, da ottavi. Questa posizione permetterebbe loro di giocarsi l’ultimo accesso alla Serie A al termine della stagione. I biancorossi, con 38 punti, sono braccati dallo Spezia (che conta 37 pti.) e guardano al Cittadella distante solo un punto. Il Perugia si presenta in Veneto con sopra due vittorie (contro Venezia e Salernitana) ed una sconfitta, Venerdì 8 Marzo, con l’Hellas Verona.

La partita di andata tra le due formazioni era terminata sul risultato 3-2 in favore del Perugia. Decisa nei minuti di recupero, il Padova era riuscito a pareggiare due volte l’incontro. Sul tabellino sono finite le reti siglate da Verre, Falasco ed El Yamiq per i grifoni e da Capello e Cappelletti per i veneti.

Padova-Perugia: le probabili formazioni

PADOVA (5-3-2): Minelli; Morganella; Cherubin; Andelkovic; Trevisan; Longhi; Lollo; Calvano; Pulzetti; Bonazzoli; Mbakogu.

Allenatore: Bisoli

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi; Gyomber; Cremonesi; Falzerano; Michael; Bianco; Dragomir; Verre; Han; Melchiorri.

Allenatore: Nesta

Padova-Perugia: diretta tv e streaming. Dove vederla

La partita, Sabato 16 Marzo alle ore 15.00, sarà disponibile in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

