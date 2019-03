Palermo-Carpi: diretta streaming, tv e probabili formazioni. Dove vederla

Tra i match della 29a giornata di Serie B 2019 ci sarà Palermo-Carpi. La partita si giocherà Domenica 17 Marzo alle ore 15:00 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Palermo-Carpi: come arrivano i rosanero

Il Palermo è reduce dal pareggio di Venezia della scorsa giornata e vuole tornare alla vittoria per avvicinarsi al primo posto, occupato dal Brescia e mantenere l’Hellas Verona a distanza. I rosanero hanno la miglior difesa del campionato e il quarto miglior attacco e affronteranno il Carpi, ultimo in classifica, con la peggior difesa della Serie B. Sulla carta i ragazzi di Stellone avranno vita facile, anche grazie al fattore stadio. Il pubblico palermitano nutre grandi aspettative nei confronti della propria squadra e ambisce ad un ritorno nella massima serie. Per raggiungere l’obiettivo della promozione diretta, senza dover disputare il Playoff, dovrà raccogliere punti, soprattutto nelle sfide più semplici, a partire da quella di Domenica.

Palermo-Carpi: come arrivano gli emiliani

Il Carpi nelle ultime tre partite ha totalizzato quattro punti, di cui uno è frutto del pareggio dell’ultima giornata nella sfida casalinga contro l’Ascoli. I Biancorossi vivono un momento estremamente delicato, essendo in ultima posizione, ma le speranze non sembrano essere svanite ancora del tutto e fin quando la matematica lo permetterà, il Carpi cercherà la salvezza. La squadra di Castori dovrà affrontare una trasferta molto complicata e un avversario particolarmente ostico. La seconda del campionato contro l’ultima, il risultato può sembrare scontato ma il Carpi cercherà di smentire i pronostici ed ottenere un risultato positivo al Barbera, che gli consentirebbe, in caso di risultato negativo del Padova, di salire in penultima posizione.

Il match di andata si concluse con il risultato di 3-0 per i Rosanero. I marcatori in quell’occasione furono: Falletti (6′), Jajalo (61′) e Nestorovski (74′).

Palermo-Carpi: le probabili formazioni

Palermo (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Rispoli, Jajalo, Murawski, Chochev; Trajkovski; Nestorovski, Puscas. All.Stellone

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Poli, Kresic, Pezzi; Mustacchio, Coulibaly, Vitale, Jelenic; Piscitella; Arrighini. All.Castori

Dove vedere Palermo-Carpi in tv e streaming

La partita di Domenica pomeriggio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM