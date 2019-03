Dove vedere Athletic Bilbao-Atlético Madrid in diretta streaming o in tv

Dove vedere Athletic Bilbao-Atlético Madrid in diretta streaming o in tv

Atlhetic Bilbao-Atlético Madrid si disputerà Sabato 16 Marzo alle ore 18.30. Il match, valido per la 28esima giornata di Liga, avrà luogo allo Stadio San Mamés di Bilbao.

Si prospetta una bella partita tra le due squadre in questione, che a questo punto del campionato sono alla ricerca di punti importanti per confermare i corrispettivi traguardi. La squadra di casa, dopo un pessimo inizio di stagione che ha fruttato pochi punti, sembra essere migliorata nell’ultimo periodo. Difatti, in piena zona salvezza, i Leones di Garitano, occupano momentaneamente il 12esimo posto a quota 34 punti. Nelle ultime tre partite disputate dai baschi, ottenuti 1 sconfitta, 1 pareggio e una vittoria.

Quella in casa, contro l’Atlético di Simeone, potrebbe essere una buona occasione per fare il salto di qualità nella classifica di Liga, anche se la zona europea sembra essere un obiettivo lontano. I Colchoneros, reduci dalla grande delusione di Champions League, contro la Juventus di Allegri, sono adesso pronti a difendere a denti stretti l’importante secondo posto. Con un Barça ormai lontano, la squadra di Simeone deve stare molto attenta al Real e al suo nuovo allenatore Zidane. Solo cinque punti separano le big di Madrid, di conseguenza l’Atlético deve evitare di commettere passi falsi. L’uscita dalla Champions ha sicuramente destabilizzato la squadra che sembrava essere la netta favorita per il passaggio ai quarti.

Il 3-0 subito a Torino è stato assolutamente un risultato inaspettato e Simeone ha subito ammesso di aver fatto una brutta partita, dando il grande merito alla Juve che è stata,invece, più brava. Adesso i madrileni devono guardare soltanto al campionato rialzandosi dalla brutta delusione. Il match contro l’Atletico Bilbao è l’occasione per dimostrare di avere grande carattere e che la squadra non si è quindi persa d’animo.

Atlhletic Bilbao-Atlético Madrid: dove vederla in tv e streaming

Il match in questione sarà visibile in diretta streaming ed esclusiva sulla piattaforma DAZN, proprietaria stagionale delle partite di Liga Spagnola.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM