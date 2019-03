Sondaggi elettorali Noto: europee, il Pd aggancia il M5S

Il Pd aggancia il Movimento 5 Stelle dopo una rincorsa durata più di un anno. A sostenerlo è l’ultimo sondaggio Noto per le Europee andato in onda martedì 12 febbraio durante la puntata di Cartabianca. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, i pentastellati rimangono inchiodati al 21% e vengono così raggiunti dai dem in crescita di un punto percentuale. Ora il sorpasso è dietro l’angolo. L’ultima volta che il Pd stava davanti al Movimento era l’agosto del 2017 e il governo era guidato da Gentiloni. Un anno e mezzo dopo il quadro politico è cambiato. I Cinque Stelle governano il Paese grazie all’alleanza con la Lega.

Sondaggi elettorali Noto: europee, Lega in flessione

Il Carroccio continua a rimanere la prima forza politica del Paese. Ma è in una fase di affanno. L’accordo raggiunto con il Movimento sulla Tav ha lasciato scorie pesanti dietro di sè. E a risentirne sono i consensi. La Lega, infatti, perde mezzo punto e cala al 32,5%. Salvini, fiutato il pericolo, torna a chiedere l’avvio dei cantieri in Italia: “Lo sblocca cantieri? A me interessa che sia pronto, poi non convoco io il Consiglio dei ministri, basta che si faccia in fretta”. Nonostante tutto, un italiano su due dà ancora fiducia al governo giallo verde.

Sondaggi elettorali Noto: europee, sorride Forza Italia, male i partiti di sinistra

Nel centrodestra, Forza Italia continua il suo percorso di rinascita e recupera terreno. Ora gli azzurri guidati da Berlusconi sono all’11,5%. Rimane stabile al 4% Fratelli d’Italia.

A sinistra, sia Liberi e Uguali che Potere al Popolo navigano ben al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. I primi raccolgono l’1,5% dei voti, i secondi mezzo punto in meno. Più Europa, che martedì ha rifiutato l’offerta di Zingaretti di creare una lista unica, è al 3,5%.

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM