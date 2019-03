SPAL-Roma: Dove vederla in diretta streaming o tv

Sabato 16 Marzo 2019 la SPAL ospiterà la Roma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 18:00.

SPAL-Roma: come arrivano le squadre

Il match di andata tra queste due squadre ha avuto un risultato inaspettato. La SPAL di Semplici ha infatti battuto per 2 a 0 la Roma, dell’ex tecnico Di Francesco, all’Olimpico. A decidere il risultato sono state le reti di Petagna su rigore nel primo tempo e il colpo di testa vincente di Bonifazi nella seconda metà.

SPAL: La squadra di Semplici è reduce da due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Inter. Momento duro per i ferraresi che non centrano inoltre la vittoria da troppo tempo; è dal 27 gennaio che la SPAL non vince in campionato, l’ultima registrata è quella per 3 a 2 in trasferta contro il Parma. C’è però da sottolineare che il calendario da quella data in avanti è stato molto ostico. La SPAL dovrà ora cercare di portare a casa almeno un punto dalla sfida contro la romana, una sconfitta rischierebbe infatti di causare uno scivolone al terzultimo posto della classifica.

Roma: Con l’ultima vittoria contro l’Empoli, la Roma ha leggermente allontanato la durissima situazione creatasi nelle ultime settimane. Come ben si sa, la sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions ha causato l’esonero del tecnico Di Francesco e l’uscita dall’organico societario di Monchi, ritenuti entrambi responsabili del brutto andamento della romana. L’esordio di Ranieri sulla panchina giallorossa non è pero stato semplice. La vittoria contro l’Empoli non è stata così facile, è infatti arrivata anche grazie al VAR che ha annullato il gol del 2 a 2 di Krunic. Ora la Lupa dovrà tornare ad ululare come gli scorsi anni, cosi da tenere aperta la lotta per il quarto posto.

SPAL-Roma: dove vederla in tv e streaming

SPAL-Roma si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva sul canale Sky Sport Serie A. Oppure la si potrà inoltre seguire in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

