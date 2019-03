Sondaggi elettorali Index: Pd in crescita, M5S ancora giù

Le ultime intenzioni di voto registrate da Index Research per Piazza Pulita fotografano una situazione simile a quella dipinta dagli altri istituti demoscopici. Il Pd è dato in netta crescita (20,1%, +1,2% rispetto ad una settimana fa) e ormai “vede” il Movimento 5 Stelle. I pentastellati continuano a calare. Nella settimana appena trascorsa hanno perso quasi mezzo punto e sono scesi al 21,3%. Le due forze politiche sono divise ormai da poco più di un punto percentuale. Un nulla se paragonato ai 14 punti delle Politiche 2018.

La Lega rimane il primo partito con il 34,6% dei consensi mentre Forza Italia fa un piccolo passo in avanti (+0,1) al 9,1%. Rispetto ad altri istituti, Index sonda Forza Italia ancora sotto la soglia del 10%. Rimanendo nell’area di centrodestra, Fratelli d’Italia perde lo 0,2 e cala al 4,3%: A sinistra il quadro è negativo. Più Europa scende al 2,7%, Più Europa all’1,7% mentre gli altri partitini d’area calano dello 0,4 al 2,9%. Si riduce al 36% la quota di indecisi/non voto merito anche dell’exploit del Pd.

Sondaggi elettorali Index: italiani europeisti o sovranisti?

In vista delle elezioni europee, Index ha domandato agli italiani se si sentono più sovranisti o europeisti? Il quesito ha diviso la platea tra sovranisti (42,3%) ed europeisti (40,6%).

Sondaggi elettorali Index: italiani preoccupati da cambiamento climatico

L’istituto demoscopico si è occupato poi di un altro tema di stretta attualità, riportato in auge dal capo dello Stato, Sergio Mattarella: il cambiamento climatico. In occasione della commemorazione del disastro del Vajont, il presidente della Repubblica ha lanciato l’allarme: “Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale”. La crisi climatica non preoccupa solo Mattarella ma anche il 67,4% degli italiani. Il 62,8% degli intervistati accusa infine la politica di disinteressarsi del tema.









Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

