Hertha-Borussia Dortmund: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Una delle sfide della ventiseiesima giornata di Bundesliga mette di fronte l’Hertha ed il Borussia Dortmund, due squadre in una situazione di classifica diversa. I padroni di casa, dopo la sconfitta con il Friburgo, cercano un risultato positivo. Il club non ha nulla da chiedere al campionato e giocherà con la testa libera. Diverso il discorso per il BVB che arriva a questo appuntamento dopo aver battuto lo Stoccarda. Un match fondamentale per continuare la rincorsa al titolo.

Hertha, replicare l’andata

Nel girone d’andata, la partita tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino era finita per 2-2, doppietta di Sancho per il Dortmund e doppietta di Kalou per l’Hertha. In questo match di ritorno i padroni di casa cercheranno di replicarsi davanti al proprio pubblico, per riprendersi dalla sconfitta contro il Friburgo dello scorso turno. L’Hertha tra l’altro, non ha mai perso nelle precedenti 4 partite ufficiali in casa contro il Borussia (2 Pareggi e 2 Vittorie) e non vorrà certamente rovinare il record adesso.

Borussia Dortmund, verso il titolo

La rincorsa al Bayern Monaco continua, dopo aver perso punti importanti nelle ultime due sfide di campionato terminate in pareggio, che hanno permesso al Bayern di ritornare in vetta. Una vittoria oggi è d’obbligo, dato che il Bayern parte nettamente favorito nella sua sfida contro il Mainz e con grande probabilità collezionerà i 3 punti anche questa Domenica. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Tottenham, il BVB dovrà dare il 110% in campionato per provare a vincere il titolo ed interrompere, almeno per una stagione, lo strapotere dei bavaresi del Bayern.

Le probabili formazioni

Hertha (3-4-1-2): Jarstein; Stark, Rekik, Torunarigha; Klunter, Lustenberger, Grujic, Mittelstadt; Duda; Kalou, Ibisevic.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Burki; Hakimi, Akanji, Diallo, Zagadou; Witsel; Guerreiro, Reus, Gotze, Sancho; Alcacer

Dove vedere Herta-Borussia Dortmund

La partita tra Hertha e Borussia Dortmund si giocherà Sabato 16 Marzo 2019 alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva SKY.

