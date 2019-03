Galles-Irlanda rugby: data, orario e formazioni. Dove vederla

Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa edizione del Sei Nazioni. Stiamo per assistere ad un finale con il botto visto che ci sono ben tre squadre ancora in corsa per il titolo: Galles (che ha l’opportunità di fare il Grande Slam), l’Irlanda campione uscente e infine l’Inghilterra.

Galles-Irlanda: data e orario

Questo gran finale del Sei Nazioni si giocherà a Cardiff al Millennium Stadium. La data per il gran giorno è sabato 16 Marzo e si giocherà alle 15:45.

Dagli ultimi due match del torneo, si deciderà chi sarà il vincitore del Sei Nazioni. Il Galles vincendo centrerebbe vittoria e il Grande Slam, ma nel caso di sconfitta, potrebbe essere proprio l’Irlanda a vincere il torneo, sempre se l’Inghilterra perdesse a Twickenham, perché in caso contrario sarebbero gli inglesi a uscirne vincitori.

I giochi sono cosi ancora aperti e la corsa al titolo è una gara a tre. Siamo così pronti a goderci lo spettacolo e a scoprire chi uscirà vincitore dal campo.

Galles-Irlanda: le probabili formazioni

Galles: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans

Panchina: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Dan Biggar, 23 Owen Watkin

Allenatore: Warren Gatland

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Sean O’Brien, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy

Panchina: 16 Niall Scannell, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Quinn Roux, 20 Jack Conan, 21 Kieran Marmion, 22 Jack Carty, 23 Jordan Larmour

Allenatore: Joe Schmidt

Galles-Irlanda: dove vederla in tv e streaming

Galles-Irlanda si potrà seguire, come è stato per tutta la competizione del Sei Nazioni, su DMAX (canale 52 del digitale terrestre, 170 e 171 del decoder Sky oppure canale 20 di Tivù Sat). Il collegamento con Cardiff avverrà a partire dalle 15.35. Si potrà inoltre seguire in streaming sulla piattaforma D-Play.

