Diretta Lazio-Parma: streaming, quote e formazioni – LIVE

La 28a giornata di Serie A vedrà affrontarsi, tra le altre, Lazio e Parma. Il match è in programma per domenica 17 marzo alle ore 15:00. La partita si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Parma: come arrivano le due squadre

La Lazio arriva da una vittoria ed un pareggio rispettivamente con Roma e Fiorentina. La squadra è scesa in ottava posizione ma con un match in meno, quello contro l’Udinese. Poco fortunata la formazione di Inzaghi, perché sta pagando le numerose assenze che si fanno sentire. Con il Parma cercherà di vincere per recuperare punti e tornare in zona Champions, obbiettivo stagionale del club che resta anche in corsa per la finale di Coppa Italia. Dopo la pausa avrà l’Inter e perciò è importante per le aquile mantenere alto il morale, sfruttando poi gli impegni con le nazionali per rifiatare e recuperare qualcuno.

Il Parma arriva invece da un 3-3 con l’Empoli ed un 1-0 con il Genoa. Il club è in undicesima posizione con 33 punti, non molti in meno rispetto alla Fiorentina che è subito sopra a quota 37 e che ha perso contro il Cagliari. I gialloblu hanno perciò una ghiotta occasione da sfruttare per recuperare punti ed avvicinarsi a chi lotta per l’Europa League. Sicuramente sarà un match complesso ma il Parma ha già stupito nel corso della stagione contro altre big, quindi fare la partita non sarà impossibile. Dopo la Lazio ci sarà l’Atalanta ed i gialloblu dovranno essere più carichi che mai.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Wallace, Berisha, Lukaku

Squalificati: Immobile

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Machin; Gervinho, Inglese, Siligardi.

Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Grassi

Squalificati: Scozzarella

Le principali quote di Lazio-Parma

Biancocelesti favoriti secondo i bookmakers e vittoria della Lazio quotata tra 1.33 e 1.34. Vittoria del Parma a 10.00 mentre per le agenzie di scommesse il pareggio si attesta tra 5.00 e 5.25. Per quanto riguarda Gol/No Gol, il primo è tra 1.85 e 2.00 mentre il secondo tra 1.75 ed 1.85.

Lazio-Parma: dove vedere il match in TV e streaming

La partita Lazio-Parma, valida per la 28a giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (ch 202 del satellite e ch 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch 252 del satellite).

La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go, fruibile tramite il proprio pc, tablet e smartphone e su Now TV.

