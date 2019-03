Calendario mondiali basket 2019: gironi e avversarie Italia. Le date

La nazionale italiana di basket torna ai mondiali dopo 13 anni e trova un girone “morbido” ad attenderla a Foshan, in Cina. A parte la temibile Serbia, gli azzurri affronteranno le emergenti nazionali di Filippine e Angola. Se l’Italbasket passerà il turno incontrerà le prime due squadre del girone formato da Spagna, Portorico, Iran e Tunisia. Favoriti per la vittoria finale gli Usa; sarebbe il terzo mondiale consecutivo – nessuno è mai riuscito nell’impresa – e il sesto della loro storia (ora a pari merito con la Jugoslavia a quota 5). L’Italia, nona partecipazione, non è mai salita sul podio, due volte è arrivata ai quarti.

Mondiali basket: il regolamento

I Mondiali di Cina (si svolgeranno dal 31 agosto al 15 settembre, saranno trasmessi da Sky Sport) sono i primi che vedranno la partecipazione di 32 squadre. Queste saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le squadre che arriveranno in terza e quarta posizione giocheranno per l’assegnazione dei posti che vanno dal 17esimo al 32esimo; quelle giunte rispettivamente in prima e seconda posizione al termine delle partite del girone passeranno alla fase successiva.

Verranno formati altri 4 gruppi (le prime due del girone A con le prime due del girone B e così via); successivamente le prime due di ogni girone passeranno ai quarti le altri affronteranno una fase classificatoria per i posti che vanno dal nono al 16esimo. Le squadre che non passano ai quarti, infine, si disputeranno i posti dal quinto all’ottavo: da ricordare che le prime 7 squadre del torneo andranno direttamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli altri quattro posti saranno assegnati dal torneo pre-olimpico a 16 squadre.

Mondiali basket: tutti i gruppi

A: CINA, VENEZUELA, POLONIA, COSTA D’AVORIO

B: ARGENTINA, RUSSIA, COREA, NIGERIA

C: SPAGNA, PORTORICO, IRAN, TUNISIA

D: SERBIA, ITALIA, FILIPPINE, ANGOLA

E: USA, TURCHIA, REP. CECA, GIAPPONE

F: GRECIA, BRASILE, MONTENEGRO, NUOVA ZELANDA

G: FRANCIA, REP. DOMINICANA, GERMANIA, GIORDANIA

H: LITUANIA, AUSTRALIA, CANADA, SENEGAL

