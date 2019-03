Dove vedere Milan-Inter in diretta streaming o tv

L’attesa è finita, è l’ora del Derby della Madonnina. La 28a giornata di Serie A 2019 si concluderà a San Siro, dove andrà in scena lo spettacolo della stracittadina milanese. Stasera alle ore 20:30.

Erano anni che questa partita aveva perso d’importanza in ottica classifica. Ma quest’anno, il derby più importante d’Italia, torna ad essere decisivo per entrambe le squadre. E’ la storia di una rivalità iniziata più di un secolo fa, contraddistinta inizialmente dall’appartenenza a due ranghi sociali contrapposti. I “casciavit” e i “Bauscia“. I primi rappresentano i tifosi rossoneri, denominati così dai cugini per la loro origine operaia, cacciaviti appunto. I tifosi nerazzurri a loro volta appellati come “Bauscia“, ovvero “sbruffone” in dialetto milanese, per sottolineare la loro ostentazione ed appartenenza alle classi più abbienti.

Milan-Inter: la lunga storia del derby della Madonnina

Quando ancora non esistevano tribuna autorità e terzo anello, non era raro trovare un imprenditore seduto accanto al proprio operaio o un capo azienda vicino ad un suo dipendente. Uniti sotto lo stesso lavoro, seppur con ruoli opposti e divisi da una fede, motivo d’orgoglio da parte di entrambi. Questa distinzione, andò via via scomparendo, complice anche il boom economico degli anni ottanta, che livellò in maniera più omogenea quel divario sociale. Nonostante tutto ancora oggi entrambe le tifoserie rivendicano la propria appartenenza con orgoglio. La parola ora spetta al campo e agli spalti. Quel che conta è che sarà sempre “Casciavit” contro “Bauscia“.

Milan-Inter: come arriva il Diavolo

Il Milan si presenterà al derby di stasera galvanizzato dalle ultime cinque vittorie consecutive, l’ultima quella in casa del Chievo. Gli undici di Gattuso scenderanno in campo con l’obiettivo di uscire trionfanti anche dal derby, che ormai in campionato manca da più di due anni. San Siro sarà addobbato con i colori rosso e nero, che lo farà sembrare una vera e propria casa del diavolo, dove i nerazzurri dovranno fare attenzione a non cadere nei suoi tranelli. L’ultima parola l’avrà il campo.

Milan-Inter: come arriva la Beneamata

L’Inter è reduce dall’eliminazione dall’Europa League, subita Giovedì sera in casa contro l’Eintracht. Nell’ultima di campionato i ragazzi di Spalletti erano tornati al successo grazie al 2-0 contro la Spal. Ora è tempo di derby, che sarà decisivo per le sorti dell’Inter, una sconfitta in una partita così importante a dieci giornate dalla fine potrebbe affossare definitivamente la squadra e compromettere l’obiettivo Champions. Dall’altra parte una vittoria nel derby, oltre a consentire la riconquista del terzo posto dopo essere stati destituiti dai cugini, darebbe un grande spinta verso il finale di stagione. Tutti i tifosi nerazzurri si auspicano che il “Biscione” possa divorare il “Diavolo”, così come viene rappresentato nel simbolo di Milano.

I precedenti del Derby di Milano sorridono ai Nerazzurri, che in 169 partite giocate ha ottenuto la vittoria 63 volte contro le 51 del Milan; 55 invece i pareggi. Nei derby giocati in casa dal Milan che sono 84 le statistiche dicono: 28 i trionfi del Milan, 31 quelli dell’Inter e 25 i pareggi. Il match di andata si concluse 1-0 per i Nerazzurri, con un gol di Icardi negli ultimi secondi.

Milan-Inter: Dove vedere la partita

Milan-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. In diretta streaming su pc, tablet e smartphone, invece, sarà visibile attraverso la piattaforma Sky Go. Il match sarà visibile in streaming anche su Now Tv.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM