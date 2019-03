Festa del papà 2019: auguri da inviare su Whatsapp e Facebook. Le frasi commoventi

Il 19 marzo non è un giorno come gli altri. Si festeggia, infatti, la ricorrenza della “Festa del Papà“, in occasione del giorno di San Giuseppe, protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale, nonché padre adottivo di Gesù.

Di matrice, quindi, prettamente cattolica, questa festa celebra quella che per tutta la famiglia è l’importante figura del padre e spesso viene accompagnata da un regalo che donato dal proprio figlio.

Festa del papà 2019: gli auguri sui social

Le attenzioni sono dunque per il papà, al quale i figli, spesso, donano un regalo o, più semplicemente, un pensiero in questa giornata particolare.

Per i più piccoli sarà la scuola ad aiutare a creare disegni mentre a casa possiamo fare dei lavoretti per celebrarlo. I più grandi, invece, manderanno messaggi ricchi di significato, auguri e parole d’amore.

Che siano su Whatsapp, Facebook, Instagram o altro, i social costituiscono ormai un palcoscenico potenzialmente infinito sul quale “esibire” il proprio calore e affetto con auguri. La tavolozza del Web non conosce confini e rappresenta un ulteriore strumento, oltre che naturalmente dal vivo, per farsi gli auguri e comunicare i propri pensieri.

Che siano dunque privati o leggibili da tutti, lo scopo è appunto quello di stare vicino all’amato papà, dedicandogli pensieri nel suo giorno.

Festa del papà 2019: le citazioni

Ecco una lista di citazioni e aforismi in occasione della festa del papà.

“Un porto sicuro. Una mano di conforto. Sei un padre straordinario. Ti voglio bene!”

“Alcune persone non credono negli eroi, non mai hanno incontrato il mio papà!”

“La bellezza nell’essere figlia sta nell’avere un papà come te. Tanti auguri“

“Hai sempre saputo farmi sentire grande come solo i grandi sanno fare. Auguri papà!”

“Oggi festa del papà , volevo ringraziarti per tutto il bene che mi vuoi”

“I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti.” (Pam Brown)

“Non devi meritare l’amore di tua madre. Devi meritare l’amore di tuo padre. È più particolare.” (Robert Frost)

“Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.” (Fëdor Dostoevskij)

“Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. “(Reed Markham)

“Un padre è meglio di cento insegnanti.” (George Herbert)

“Un cuore di padre è il capolavoro della natura.”(Antoine François Prévost)

“La paternità è far finta che il regalo che amo di più è il solito dopobarba.” (Bill Cosby)

“Tutto ciò che un figlio può ragionevolmente aspettarsi da un padre è che sia presente al concepimento.” (Joe Orton)

“Per severo che sia un padre nel giudicare un figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio nel giudicare suo padre.” (Enrique Jardiel Poncela)

“Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore”(Christian Bobin)

“Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre.” (George Herbert)

“Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo.” (Dan Zevin)

“Ama tuo padre, se è giusto, e se non lo è, sopportalo.” (Publilio Siro)

