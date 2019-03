Dove vedere Croazia Azerbaigian in diretta streaming o tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Croazia e Azerbaigian. La partita tra le due squadre del Girone E verrà disputata allo Stadio Maksimir di Zagabria.

Croazia-Azerbaigian: il momento dei croati

La Nazionale di calcio della Croazia è nata nel 1990 dopo l’ indipendenza dalla Jugoslavia. E’ entrata a far parte della FIFA nel 1992 e della UEFA nel 1993. Quarta nell’ attuale Ranking FIFA, la Croazia ha raggiunto cinque volte le fasi finali dei mondiali e degli europei. I calciatori della Croazia sono soprannominati Vatreni (focosi) o Kockasti (scaccati) per via dei tradizionali scacchi bianchi e rossi della divisa. Tra i calciatori croati troviamo Luka Modric, centrocampista vincitore del pallone d’oro 2018.

I croati sono reduci dal grande mondiale che li ha visti arrivare fino in finale contro la Francia. Non molto positivo il cammino in Nations League, che ha visto la nazionale adriatica retrocedere in Lega B nel girone con Spagna-Inghilterra.

Croazia-Azerbaigian: il momento degli azeri

La Nazionale di calcio dell’Azerbaigian è stata fondata nel 1992 ed è affiliata alle federazioni calcistica internazionali FIFA e UEFA dal 1994. Ha esordito nelle qualificazioni ai grandi tornei in occasione delle eliminatorie del Campionato d’ Europa 1996. Attualmente occupa la 105° posizione nel Ranking FIFA. La nazionale azera non si è mai qualificata ai campionati mondiali ed europei.

In Nations League, hanno concluso il proprio girone di Lega D al secondo posto, dietro al Kosovo e davanti a Far Oer e Malta.

Croazia-Azerbaigian: dove si disputa

Lo Stadio Maksimir è il principale stadio di Zagabria, capitale della Croazia. Oltre alla nazionale croata viene utilizzato anche dalla Dinamo Zagabria. Il record di spettatori nello stadio è di 60’000 persone e fu realizzato nella partita amichevole tra la Dinamo Zagabria e il Santos di Pelé il 12/09/1969. Attualmente la capienza è di 37’168 persone.

Nel 1998 fu ideato il progetto per la ricostruzione completa dello stadio. I lavori partirono l’anno stesso. Prende il nome dal vicino parco Maksimir fondato dal vescovo di Zagabria Maksimilijan Vrhovac, aperto ufficialmente nel 1974. Il nome Maksimir invece è una fusione tra il nome del vescovo e la parola pace (mir).

Dove vedere Croazia Azerbaigian in diretta streaming o tv

Giovedì 21 Marzo alle ore 20:45 si gioca il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Croazia e Azerbaigian. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky. Verrà inoltre trasmessa in streaming tramite la piattaforma Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM