Sondaggi politici Noto: foto hot sul web, italiani poco consapevoli

Gli italiani ignorano i rischi di avere propri scatti osè sul web. A sostenerlo è un sondaggio Noto per QN sui telefonini e la pornografia. Due termini che ultimamente vanno di pari passo, purtroppo.

Sondaggi politici Noto: foto hot sul web, i casi

Il caso più eclatante ha avuto come protagonista, suo malgrado, Tiziana Cantone, 33enne di Napoli, morta suicida nel 2016 dopo che alcuni suoi video hard vennero diffusi sul web. L’accusa di istigazione al suicidio nei confronti dell’ex è stata archiviata ma rimane il giudizio per calunnia. Ora il tema torna in auge dopo che alcune foto hot della deputata M5S, Giulia Sarti, sono finiti online alla mercè di tutti. Per frenare una deriva che potrebbe costare altre vittime, il governo è corso ai ripari. I pentastellati hanno presentato un ddl per il revenge porn che prevede fino a 10 anni di carcere con l’aggravante del legame affettivo e 24 ore di tempo per eliminare dal web file multimediali compromettenti.

Sondaggi politici Noto: 67% italiani ammette di aver ricevuto materiale hard online

Secondo Noto, solo il 27% degli italiani è consapevole della possibilità che possano essere diffuse le proprie foto da parte di altre persone. Il 62% ignora eventuali dannose conseguenze. Anche perché il rischio che la diffusione di materiale personale sul web accada è molto alto visto che il 67% ammette di aver ricevuto foto e video osè. E il 52% quei file non li ha cancellati ma conservati. Dal sondaggio emerge una totale ignoranza sui rischi di diffondere anche via chat, foto hard. Solo un italiano su tre è a conoscenza del fatto che divulgare materiale pornografico via web o via chat, è considerato reato.

Nella foto di copertina Tiziana Cantone, la ragazza napoletana suicida nel 2016

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM