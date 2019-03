Giuliano Peparini di Amici 2019: biografia ed età. Chi è il direttore artistico

È ufficiale: Giuliano Peparini sarà il direttore artistico di Amici 2019. Il coreografo romano, dopo aver ricoperto per ben cinque edizioni del talent questo stesso ruolo, torna nella squadra di Maria De Filippi. La trasmissione quindi potrà contare sulla professionalità del grande artista conosciuto in tutto il mondo per essere diventato il primo ballerino del Ballet National de Marseille a soli 24 anni.

Una scelta importante che, insieme all’entrata di Ricky Martin come coach serale di Amici, ha l’obiettivo di rendere più accattivante il programma e rimediare così al calo d’ascolti degli ultimi tempi. Sarà quindi una stagione ricca di sorprese e grandi ritorni. Ma cosa sappiamo di Giuliano Peparini?

Giuliano Peparini: altezza, età, peso e biografia

170 cm di altezza per 65 kg di peso. Queste le caratteristiche fisiche di Giuliano Peparini. Il ballerino nasce a Roma il 3 gennaio del 1973 sotto il segno zodiacale dell‘Acquario. Fin da piccolo amante del ballo, Giuliano a soli sedici anni lascia l’Italia per completare la sua formazione artistica all’American Ballet Theatre di New York. Nel prestigioso istituto si impegna in un duro e costante lavoro per perfezionare il suo già incredibile talento.

Negli anni ’90 Giuliano torna in Europa per partecipare allo spettacolo A Chorus Line della Compagnia della Rancia diretto da Baayork Lee e Saverio Marconi.

La carriera di Peparini

Il grande successo però arriva quando Peparini viene scelto da Roland Petit come primo ballerino del Ballet National de Marseille. Raggiunta la notorietà e sempre in cerca di nuovi stimoli, Giuliano si dedica anche alla recitazione frequentando corsi di teatro. Peparini nel ’98 porta sul palco la sua prima coreografia Horses all’Opéra municipal de Marseille per poi presentarla nei più prestigiosi teatri al mondo.

In tutti questi anni Giuliano ha alternato al lavoro come ballerino di opere non sue alla messa in scena di nuovi spettacoli. Ricordiamo la coreografia Loulou, i sogni di un’anti-star, lo spettacolo teatrale Le Rêve, The House of Dancing Water e Au- delà des murs. Nel corso degli anni Giuliano ha collezionato un successo dopo l’altro diventando così uno dei ballerini più famosi al mondo.

Gli ultimi lavori ed Amici 2019

Nel 2012 Peparini torna in Italia con lo spettacolo teatrale Il principe della gioventù e la commedia musicale Romeo e Giulietta- Ama e cambia il mondo.

Dopo aver esordito al Teatro dell’Opera di Roma con Lo schiaccianoci, Giuliano approda in televisione nel 2013 con Amici di Maria De Filippi. Peparini è stato il direttore artistico del programma per ben cinque edizioni ed a breve tornerà a ricoprire lo stesso ruolo nella stagione 2019 del talent show.

