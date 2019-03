L’impero: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando inizia?

Una nuova fiction televisiva, prodotta dalla società Eliseo Fiction di Luca Barbareschi, è in via di sviluppo: L’impero. L’attore (ha recitato tra le altre produzioni in Cannibal Holocaust, La freccia del sud e Noi credevamo), il quale ha anche qualche esperienza come regista (Ardena, 1997; Il trasformista, 2002; Something Good, 2013), ha annunciato la lavorazione sulla sua nuova serie tv agli inizi di questo marzo 2019.

Secondo le previsioni dello stesso Barbareschi, la fiction dovrebbe uscire intorno al 2020 su Sky. Una data esatta non è ancora nota. L’impero conterà di 8 puntate, e potrebbe forse essere esportata all’estero tramite doppiaggio, a seconda di quanto deciderà l’emittente.

L’impero: Trama e anticipazioni

Tema centrale de L’impero sarà il mondo del calcio. Secondo alcune voci la fiction avrebbe potuto avere per protagonista Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus coinvolto nel turbine di Calciopoli il quale ha anche affrontato dei processi. Luca Barbareschi si è però affrettato a smentire; in un’intervista a Il Messaggero, egli dice: “Non sarà una fiction su Moggi, ma avrà per tema il mondo del calcio in generale, con un focus sulle vicende, la vita ed il ruolo dei procuratori.” In passato Barbareschi aveva espresso il desiderio di creare una fiction legata a Calciopoli, ma per problemi legali sembra che non sarà possibile, almeno per il momento.

L’ambizione di Luca Barbareschi con L’Impero

Per Barbareschi, l’obiettivo con L’impero è creare qualcosa di inedito e di mai visto prima in Italia, che coinvolga ed emozioni il pubblico. Non tanto affrontare in modo diretto l’argomento calcio e scommesse, ma raccontare i retroscena, le vite e le vicende dei procuratori. In questo modo, sempre a detta di Barbareschi, si potrà vedere il mondo del calcio “con altri occhi”.

Visto anche il recente annuncio della sua messa in produzione, ancora quasi nulla di concreto si sa su L’impero. Nella sua intervista Barbareschi non ha rivelato una trama o dei personaggi precisi, né ha dichiarato chi vi parteciperà. Non resta dunque che attendere il 2020 o altre sue dichiarazioni, attendendo nuovi sviluppi e anticipazioni su quello che sarà L’impero.

