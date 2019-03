Festival del cinema di Cannes 2019: date, film e pronostici

Il Festival del cinema di Cannes 2019 si tiene dal 14 al 25 maggio. Ad ufficializzarlo sono stati gli organizzatori, attraverso i canali ufficiali dedicati all’evento. Per celebrare la settantaduesima edizione della kermesse e della Palma D’oro, sono attesi film di grande bellezza e ospiti da red carpet.

Festival di Cannes 2019: chi si porta a casa la Palma d’oro?

Il film più bello fra quelli in concorso nella Selezione Ufficiale viene omaggiato con la Palma d’oro, premio ambitissimo e sogno di ogni regista. Il 2019 segna la 72esima edizione del Festival di Cannes, durante la quale non mancheranno ospiti, red carpet, grandi star internazionali e ogni genere di dettaglio glamour legato al mondo del cinema.

Festival di Cannes 2019: date e film

Il Festival di Cannes 2019 si terrà dal 14 al 25 maggio. Saranno 10 giorni di kermesse vissuti con grande intensità, in quanto ogni giorno ci saranno proiezioni, conferenze stampa, interviste, red carpet e non mancheranno di sicuro le polemiche: ingrediente necessario per una importante manifestazione cinematografica come questa.

Quali sono i film in concorso al Festival di Cannes 2019? È particolarmente atteso il momento dell’annuncio, perché fa capire quale strada ha decido di prendere la kermesse in questa edizione. Tra i film più interessanti che potrebbero esserci quest’anno c’è sicuramente l’ultima pellicola di Quentin Tarantino, ispirata alla storia di Charles Manson.

Nadine Labaki presidente di Giuria “Un Certain Regard”

Dopo aver conquistato allo scorso Festival di Cannes, con il suo ultimo film Cafarnao – Caos e Miracoli, il Premio della Giuria e candidato anche all’Oscar e al Golden Globe, la regista libanese Nadine Labaki è stata scelta per presiedere la giuria della sezione “Un Certain Regard” dello stesso festival, in sostituzione di Benicio Del Toro

I lungometraggi di Nadine Labaki l’hanno consegnata alla fama internazionale. La carriera di regista, attrice e sceneggiatrice è stata lanciata per la prima volta al Festival di Cannes, ed è qui che sono stati presentati tutti i suoi film. La regista ha parlato dei suoi profondi rapporti con Cannes, che ha frequentato da quando era solo una studentessa di cinema. “Ricordo quando venivo a Cannes da studentessa ero entusiasta di partecipare al festival più prestigioso del mondo. Sembrava veramente una cosa fuori portata. Mi ricordo le sveglie all’alba e le code infinite per conquistare un biglietto.”

Il pensiero di Nadine Labaki sul festival di Cannes 2019 e la sezione “Un Certain Regard”

Ha ricordato Nadine Labaki che, riguardo al Festival, ha continuato: “Oggi sono presidente della giuria di Un Certain Regard, il che dimostra che a volta la vita è anche meglio dei tuoi sogni. Non vedo l’ora di vedere i film in selezione, di discuterne e dibattere, di restare colpita e trovare la giusta ispirazione nei lavori degli altri. Ai registi i cui film sono stati selezionati per Un Certain Regard quest’anno, vorrei dire che, quando ero una bambina, trascorrevo ore ad osservare fuori dalla finestra della mia stanzetta, guardando il mondo in movimento. Gli stessi occhi non vedono l’ora di scoprire i loro film.”

