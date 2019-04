Sampdoria-Lazio: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-2)

Match in programma nella 34a giornata della Serie A 2018/2019 è Sampdoria-Lazio, che si disputerà Domenica 28 aprile 2019 alle ore 18.00 al Luigi Ferraris di Genova.

Diretta Sampdoria-Lazio: primo tempo

33′ Grande occasione per la Samp! Su calcio di punizione dalla trequarti Ramirez impegna Strakosha, che in tuffo chiude in corner.

32′ Giallo per Acerbi: intervento in ritardo su Quagliarella, cartellino inevitabile.

29′ Occasione Lazio: contropiede degli ospiti lanciato da Caicedo per Correa, che dal limite dell’area serve nuovamente l’attaccante, che da sinistra calcia di prima intenzione. Audero mette in angolo.

28′ Occasione Sampdoria: contropiede blucerchiato condotto da Ramirez, che ruba palla a Lulic e serve in area di rigore Defrel, che allarga per Quagliarella. L’attaccante di prima intenzione cerca di mettere al centro ma trova la risposta della difesa, che spazza via.

24′ Sampdoria in grande difficoltà in questa prima fase dell’incontro, con la Lazio che riesce a imporre il proprio gioco di controllo e ripartenze letali.

23′ Giallo per Ramirez: le eccessive proteste gli costano il cartellino.

22′ Giallo per Ferrari: intervento in ritardo su Correa che gli costa il cartellino.

19′ GOOOOOOOOOOOOOOL, IL RADDOPPIO DELLA LAZIO, ANCORA CAICEDO! ENNESIMO CONTROPIEDE PERFETTO DEI BIANCOCELESTI, CON CORREA CHE ALLARGA SULLA SINISTRA PER ROMULO, CHE DI PRIMA INTENZIONE LASCIA PARTIRE UN CROSS AL CENTRO CHE TROVA LA TESTA DI CAICEDO, CHE IN GIRATA BATTE AUDERO NONOSTANTE IL TUFFO!

17′ Occasione Sampdoria: filtrante dl limite dell’area di Linetty a servire il movimento di Quagliarella, che si smarca e dalla sinistra calcia di poco a lato.

16′ Cambio per la Sampdoria: esce Colley ed entra Tonelli.

15′ Primo lampo della Samp: sugli sviluppi di calcio di punizione il pallone vagante finisce preda dell’aggancio di Quagliarella, che si gira e crossa teso verso il centro. La difesa biancoceleste spazza via.

14′ Continua a impostare la Sampdoria in mezzo al campo, con un giro palla macchinoso e troppo lento per poter impensierire i biancocelesti.

10′ Torna a impostare la Sampdoria adesso, con la Lazio pronta a ripartire in contropiede come in occasione del gol.

8′ Continua ad attaccare la Lazio, con la Samp che dopo un inizio a impostare si trova schiacciata nella propria metà campo.

5′ Altra occasione per la Lazio! Grande giocata di Correa sulla sinistra, che mette a sedere Praet in dribbling, entra in area e calcia, trovando la risposta di Audero. Sulla ribattuta si avventa di testa Caicedo, che mette di poco a lato.

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOL! LA LAZIO APRE LE MARCATURE, CAICEDO! ERRORE DI COLLEY IN FASE DI IMPOSTAZIONE CHE FA PARTIRE IL CONTROPIEDE BIANCOCELESTE, CON CAICEDO CHE SI ACCENTRA E BATTE AUDERO!

1′ Primo pallone giocato dai biancocelesti, il match comincia!

Diretta Sampdoria-Lazio: le formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo

Allenatore: Inzaghi

Sampdoria-Lazio: come arrivano i blucerchiati

Capitolo Sampdoria: le tre sconfitte pervenute negli ultimi quattro incontri sembrano aver messo la parola fine ai sogni europei blucerchiati. Nonostante la vittoria contro il Genoa, la corsa delle rivali all’Europa League sembra davvero un treno troppo difficile col quale poter tenere il passo. Ma contro la Lazio, di fronte al proprio pubblico, la Doria intende regalare emozioni e un grande spettacolo in ogni caso, per onorare una stagione straordinaria.

Con l’obbiettivo di regalare il podio della classifica cannonieri a Quagliarella, Giampaolo schiera i titolarissimi contro la Lazio, con Defrel in panchina. Al suo posto Gabbiadini dal primo minuto, con Saponara poi al posto di Ramirez.

Sampdoria-Lazio: il momento dei biancoelesti

Capitolo Lazio: se la finale di Coppa Italia appena conquistata ai danni del Milan alza il morale, lo stesso non può dirsi dell’andamento in campionato. La sconfitta nell’ultima giornata in casa contro il Chievo ha complicato non di poco i sogni Champions dei capitolini, tenuto conto anche dell’andamento delle rivali al quarto posto. Occorre una vittoria a Marassi per tenere vive le speranze fino all’ultimo.

Inzaghi, dopo l’ottima prestazione in Coppa, concede un turno di riposo a Correa: al suo posto giocherà Caicedo dal primo minuto. Un 3-5-2 quindi puro quello biancoceleste, con Durmisi e Marusic sulle fasce a far rifiatare Lulic e Romulo. Novità Patric in difesa sulla destra.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty, Saponara; Quagliarella, Gabbiadini

Allenatore: Giampaolo

LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Correa, Badelj, Durmisi; Caicedo, Immobile

Allenatore: Inzaghi

Dove vedere in tv e streaming Sampdoria-Lazio

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà possibile vederla su Sky Go e Now TV.

