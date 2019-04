Buon 1 maggio 2019: auguri, frasi e immagini da inviare su Whatsapp

Il primo maggio non solo in Italia ma anche in tantissimi altri paesi del mondo è la festa dei lavoratori.

1 maggio 2019: le origini della festa dei lavoratori

Le rivendicazioni operaie che poi portarono all’istituzione della Festa dei Lavoratori risalgono alla metà dell’800; d’altra parte, la prima Festa dei Lavoratori fu effettivamente festeggiata il 5 settembre del 1882 a New York: in quell’occasione venne organizzata una manifestazione dall’Ordine dei Cavalieri del Lavoro, una sorta di organizzazione sindacale nata poco più di un decennio prima. Nel 1884 lo stesso Ordine propose di rendere la Festa una ricorrenza annuale ma solo nel 1886 avvenne la svolta che portò all’istituzione del primo maggio. In quell’anno, infatti, avvenne la cosiddetta Rivolta di Haymarket Square a Chicago.

Ai primi di maggio, alcuni manifestanti si erano riuniti per ricordare degli operai uccisi dalla polizia nel corso di una protesta di fronte ai cancelli di una fabbrica; le forze dell’ordine spararono nuovamente sulla folla causando altri morti. Non solo negli Usa, sulla scorta degli avvenimenti di Chicago, la festa cominciò a essere osservata anche in Europa a seguito dell’iniziativa della Seconda internazionale socialista riunitasi a Parigi nel 1889. L’istituzione in Italia del primo maggio avvenne qualche anno dopo nel 1891, durante il ventennio fascista la festa dei lavoratori fu spostata al 21 aprile in coincidenza con il Natale di Roma. Finita la guerra la Festa dei Lavoratori tornò a essere celebrata il primo maggio.

Il primo maggio è la festa dei lavoratori in sette paesi africani, 17 stati americani, 25 asiatici e due dell’Oceania, oltre che in 32 due paesi europei.

Concerto Primo Maggio a Roma: conduttori, cantanti e scaletta

1 maggio 2019: frasi d’auguri e immagini per Whatsapp

Ecco di seguito qualche frase di auguri e delle immagini da inviare ai propri contatti Whatsapp per celebrare la festa dei lavoratori:

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo”

“Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice”

“Se vuoi rendere un uomo felice riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente di uno scopo”

