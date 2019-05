Dove vedere Lazio-Bologna in diretta streaming o tv

Il posticipo del Lunedì sera, della 37esima giornata della Serie A 2018/2019, sarà Lazio-Bologna. La partita si giocherà alle ore 20:30 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Bologna: aquile in festa

L’entusiasmo in caso Lazio è alle stelle. I biancocelesti sono infatti reduci dalla finale di Coppa Italia, vinta 2-0 contro l’Atalanta. Ciò, non solo permette alla Lazio di aggiungere un trofeo alla propria bacheca, ma le consente anche di accedere direttamente alla prossima Europa League. Dopo il dispendio di energie nella sfida contro i bergamaschi, probabilmente Inzaghi farà un po’ di turnover.

Proto potrebbe partire titolare, come nella sfida di Cagliari, in difesa spazio a Bastos e Acerbi, che saranno affiancati dal criticatissimo Wallace. Badelj dovrebbe trovare un posto in mezzo al campo, così come Caicedo che potrebbe fare coppia con Immobile in attacco. Quel che è certo, è che la Lazio non sarà obbligata a fare risultato grazie alla vittoria della Coppa Italia. Per questo motivo, i capitolini, potranno chiudere la stagione in totale tranquillità.

Lazio-Bologna: rossoblu a caccia di punti

Il Bologna è reduce da tre vittorie e una sconfitta. La squadra di Mihajilovic, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, è tornata subito alla vittoria, sconfiggendo il Parma 4-1 durante la scorsa giornata. I rossoblu, a due giornate dal termine, non sono ancora certi della salvezza. Infatti l’Empoli, terzultima in classifica, dista cinque punti e una sconfitta metterebbe a rischio gli emiliani.

Una vittoria all’Olimpico, potrebbe dare più tranquillità all’ambiente e soprattutto avvicinerebbe la salvezza. Il tecnico serbo, confermerà con ogni probabilità il 4-3-3 che gli ha concesso di risollevare i felsinei. Orsolini e Sansone agiranno sugli esterni, mentre Santander contende a Palacio il posto in attacco. Dijks, ancora squalificato, lascerà il posto Calabresi.

La partita di andata si concluse 2-0 per la Lazio. Nel match del Dall’Ara andarono in rete Luiz Felipe e Senad Lulic.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Lazio e Bologna sarà visibile su Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati Sky, potranno seguire il match anche in diretta streaming attraverso l’app di Sky Go. La partita sarà trasmessa in diretta streaming anche sulla piattaforma di NOW TV.

