Rogue One: A Star Wars Story: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera, alle ore 21.25, approda su Italia 1 Rogue One: A Star Wars Story, primo capitolo dell’avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. Ecco la trama e il cast completo del film di fantascienza del 2016 diretto da Gareth Edwards.

La trama di Rogue One: A Star Wars Story

Il film racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi che intraprendono, in un periodo di conflitto, una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande.

Rogue One: A Star Wars Story è dunque ambientato tra la fine de La vendetta dei Sith e l’inizio di Una nuova speranza, e si discosta dai film della saga, mantenendo comunque una certa familiarità con l’universo di Star Wars. Rogue One si inoltra in nuovi territori, esplorando il conflitto galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo l’atmosfera dei film di Star Wars che i fan conoscono bene.

Il cast di Rogue One: A Star Wars Story

Nel cast di Rogue One troviamo: Felicity Jones che interpreta Jyn Erso, una giovane ribelle dal carattere indipendente e coraggioso, e Diego Luna, nei panni dell’ufficiale dell’Alleanza Ribelle Cassian Andor. Ben Mendelsohn è invece Orson Krennic, il Direttore a capo del progetto di costruzione della Morte Nera, mentre Donnie Yen ha la parte di Chirrut Îmwe, un guerriero cieco che crede devotamente nella Forza. Nel film ci sono anche Mads Mikkelsen, che interpreta Galen Erso, il padre di Jyn, e Alan Tudyk, che grazie alla Motion Capture, veste i panni di K-2SO, un droide imperiale.

Tra gli altri attori presenti nel cast di Rogue One appare anche Riz Ahmed come Bodhi Rook, un disertore dell’Impero che si unisce alla ribellione, e Forest Whitetaker nel ruolo dell’estremista ribelle Saw Gerrera. Quest’ultimo personaggio è apparso per la prima volta nella quinta stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars. Genevieve O’Reilly, Jimmy Smits e Anthony Daniels riprendono i rispettivi ruoli di Mon Mothma, Bail Organa e C-3PO dai precedenti film. Inoltre, James Earl Jones torna a dar voce a Darth Vader, interpretato sul set da Spencer Wilding e Daniel Naprous.

Curiosità sul film

Rogue One: A Star Wars Story è stato presentato il 10 dicembre 2016 a Los Angeles, ed è stato distribuito il 15 dicembre 2016 in Italia e il giorno successivo negli Stati Uniti, anche in 3D e IMAX. Il film è stato accolto positivamente dalla critica cinematografica, che ha lodato in particolar modo la regia e le interpretazioni del cast. La pellicola ha inoltre incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo maggiore incasso mondiale del 2016.

