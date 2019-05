Il Commissario Montalbano: trama, cast e anticipazioni di stasera 20 maggio

Il lunedì della rete ammiraglia si tinge di giallo con Il commissario Montalbano. La fiction, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e tanto amata dagli italiani, andrà in onda stasera 20 maggio 2019 su Rai 1 alle 21.25.

Sono passati più di vent’anni dall’esordio della serie televisiva, ciononostante Il commissario Montalbano continua ad ottenere ottimi risultati d’ascolto anche quando vengono trasmesse le repliche. Ma qual è la sinossi della puntata di stasera?

Il commissario Montalbano: trama e anticipazioni 20 maggio 2019

L’episodio di stasera si intitola La luna di carta ed è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri che fa parte dei racconti dedicati al commissario Montalbano. La puntata è andata in onda la prima volta il 17 novembre del 2008 ed è stata diretta da Alberto Sironi. Anche questa volta Vigata è al centro di un caso di cronaca nera. In una casa infatti viene trovato con una pallottola in fronte e i pantaloni abbassati Angelo Pardo, informatore scientifico. Iniziano dunque le indagini e Montalbano scopre che l’uomo in realtà era un ex medico radiato dopo aver praticato un aborto clandestino. Inoltre Pardo era anche coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti gestito da una famiglia mafiosa del luogo.

A complicare ulteriormente l’intrigo si aggiunge anche la pista passionale legata a due donne molto importanti per la vittima. Michela Pardo, sorella di Angelo, era morbosamente attaccata al fratello e nutriva forti rancori nei confronti di Elena Sclafani, l’affascinante ex amante dell’uomo. Montalbano allora concentra le ricerche sul passato delle due donne e grazie al suo incredibile intuito scoprirà chi è il vero colpevole dell’omicidio.

Il cast della fiction

Protagonista assoluto della fiction è Luca Zingaretti che interpreta il commissario Montalbano. Cesare Bocci è Mimì Augello mentre Peppino Mazzotta è l’ispettore Giuseppe Fazio.

Angelo Russo è l’agente Agatino Catarella, Francesca Chillemi è Teresa Sciacca e Pia Lanciotti è Michela Pardo. Completano il cast de Il commissario Montalbano Antonia Liskova nei panni di Elena Sclafani e Giovanni Visentin nel ruolo del Giudice Tommaseo.

