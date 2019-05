Programma Casapound europee 2019: candidati e programma. I punti

Ci sarà anche la lista di Casapound tra quelle che, il prossimo 26 maggio, gli elettori italiani troveranno sulle schede elettorali. Il movimento di estrema destra, al centro di un animato dibattito interno negli ultimi mesi, ha siglato un patto con l‘Alleanza Europea Movimenti Nazionali.

Lo schieramento, che non è mai riuscito a formare un gruppo parlamentare per il suo scarso peso, nelle elezioni del 2009 aveva conquistato ben 8 seggi ma con l’uscita del Front national nel 2011 è entrato in crisi. Nelle successive consultazioni del 2014, tra tutti i partiti aderenti, solo il Movimento per un’Ungheria Migliore è riuscita a eleggere tre dei suoi rappresentanti.

Programma Casapound europee 2019

Il programma di Casapound per le prossime elezioni europee è molto chiaro: la fine della permanenza del nostro Paese nell’Unione. Una hard Italexit, in breve. Il progetto prevede anche l‘uscita dall’Unione monetaria, la cancellazione del pareggio di bilancio dalla Costituzione e l’acquisto del debito pubblico detenuto da enti esteri.

Accanto allo stop totale all’immigrazione, il programma prevede nuove misure a sostegno del lavoro: abolizione della flessibilità, rivalutazione culturale del lavoro manuale e politiche di protezione dei lavoratori italiani contro la concorrenza straniera.

Nel campo dei diritti sociali, in primis c’è la difesa della maternità con la creazione di un ente strutturato in maniera capillare e locale che si occupi della salvaguardia della madre e dei nascituri, che assista in ogni sua fase la gravidanza. Inoltre, propone la propaganda pubblica della cultura dell’allattamento al seno e distribuzione di latte in polvere prodotto dall’industria farmaceutica di Stato.

Liste Casapound europee 2019

Circoscrizione nord-occidentale

Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte

Simone Di Stefano

Angela De Rosa

Massimiliano Panero

Elisabetta Berta

Ronni Bottazzi

Lorenzo Cafarchio

Sergio Carù

Cristina Cassarin

Allegra Cavalli

Paolo Cianalino

Giuseppe Lauria

Patrizia Liberale

Adriana Mantoan

Marco Mori

Morena Pollini

Marco Racca

Stefano Scopacasa

Lucia Siciliano

Giulia Zenesin

Circoscrizione nord-orientale

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto

Simone Di Stefano

Elisabetta Uccello

Andrea Bonazza

Roberto Bussinello

Carlo Andrea Cardona

Francesco Clun

Rosa De Nunzio

Claudio Gagliano

Stefania Marcante

Pierpaolo Mora

Marco Mori

Giulia Pilloni

Katia Portaro

Maurizi Puglisi

Monic Tess

Circoscrizione centrale

Lazio, Marche, Toscana, Umbria

Simone Di Stefano

Carlotta Chiaraluce

Sara Benigni

Piergiorgio Bonomi

Sergio Fucito

Elisa Gasparroni

Arianna Grandinetti

Cristina Iacovacci

Giampiero Joime

Giuseppe Lavalle

Nunziata Provitina

Chiara Romano

Michele Sgariglia

Augusto Sinagra

Claudio Taglia

Circoscrizione meridionale

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia

Simone Di Stefano

Emanuela Florino

Luigi Catalano

Laura Cavaliero

Cira De Falco

Pierfrancesco Di Salvo

Vincenzo Iorio

Antonio Laveglia

Felice Lecciso

Claudia Pagliariccio

Lucia Picicci

Antonio Pocchia

Raffaella Tandoi

Giuseppina Tesoriero

Circoscrizione isole

Sardegna, Sicilia

Simone Di Stefano

Rosamaria Volcan

Francesca Caria

Giusy Morello

Giuliana Pinna

Pierluigi Reale

Vittorio Susinno

Luca Virdis

