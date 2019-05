Marina Crialesi: marito, figli e biografia. Chi è in Duisburg – Linea di sangue

Marina Crialesi, nata a Lamezia Terme nel 1989, si è trasferita dalla Calabria con la sua famiglia a Rimini. Nonostante fosse appassionata da sempre di recitazione, prima di intraprendere questo percorso, ha provato con la medicina che ha poi abbandonato per studiare da attrice a Roma. Una volta conclusi gli studi si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera nel teatro. Dopo un periodo di gavetta ha anche intrapreso un’esperienza cinematografica, per poi recitare nella fiction I bastardi di Pizzo Falcone e infine approdare nella soap Un posto al sole, in cui veste i panni di Beatrice, personaggio molto apprezzato dal pubblico, ma che la stessa interprete ha definito complesso e incapace di lasciarsi andare a relazioni sane. Elemento quest’ultimo che separa Beatrice da Maria, la quale ha dichiarato di essere impegnata con un uomo bresciano appartenente al mondo dello spettacolo di cui non ha voluto rivelare il nome.

Duisburg- Linea di sangue

L’attrice lametina è stata reclutata nel cast del nuovo film di Enzo Monteleone, Duisburg-Linea di sangue, che andrà in onda il 22 maggio su Rai 1. La pellicola, che vede nel ruolo del protagonista Daniele Liotti, racconta la vicenda di due commissari Michele Battaglia, interpretato dall’attore romano, e Thomas Block, interpretato dal tedesco Benjamin Sadler che grazie alla loro collaborazione riusciranno a arrestare il colpevole del massacro avvenuto a Duisburg in Germania nel 2007 a causa della faida tra due clan dell’ ‘ndrangheta di San Luca in guerra dal 1991. Il film rientra nel palinsesto che la rete televisiva ha deciso di dedicare alla ricorrenza della Giornata della Legalità.

Marina Crialesi: Miss mondo e i social

Marina ha affrontato un percorso lungo e pieno di esperienze, infatti a soli 19 anni ha partecipato a Miss Mondo classificandosi prima per le Marche. Inoltre ha anche preso parte al videoclip musicale Le storie degli altri di Paola Turci.

Oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo l’attrice calabrese è molto seguita anche sui social, in particolare su instagram, piattaforma su cui vanta quasi 40000 follower.

