Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa

La Lega è il primo partito in Italia, al secondo posto non c’è il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, bensì il Partito Democratico. In attesa dell’analisi dei flussi elettorali, sembra che una parte dell’elettorato si sia spostato verso Lega e PD, ma c’è anche da considerare il fattore affluenza, soprattutto al Sud e alle Isole, dove comunque il M5S resta il primo partito. In Italia vincono i sovranisti, dunque, così come in Francia, ma in Europa lo scenario generale racconta una storia diversa.

Elezioni europee 2019: lo scenario in sintesi

L’alleanza più probabile va a confermare la linea attualmente vigente, con PPE, S&D e ALDE al comando. Insieme avrebbero la maggioranza dei seggi. Non hanno vinto i sovranisti, nonostante il boom della Lega in Italia e del Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia. Débacle piuttosto pesante per il Movimento 5 Stelle, che rispetto alle elezioni del 4 marzo perde moltissimo, ma che anche in Europa sembra perdere quota, con i polacchi di Kukiz’15, gli alleati dei pentastellati a Bruxelles, che paiono non arrivare alla soglia di sbarramento del 4%.

Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia? I dati ufficiali

Al momento le notizie certe sono le seguenti: la Lega è il primo partito in Italia e il secondo in Europa per numero di seggi, dopo il Cdu-Csu di Angela Merkel. Forte di aver superato il 34% di consensi, il partito di Matteo Salvini ha rovesciato i rapporti di forza preesistenti lo scorso post-4 marzo con il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, che sprofonda sotto il 18%. Si tratta di una sconfitta sonora per i pentastellati, che hanno pagato l’astensionismo ma che restano ancora forti al Sud e nelle Isole. Il Partito Democratico sostituisce dunque il M5S al secondo posto, ma non va oltre il 22% dei voti. Forza Italia non riesce a raggiungere quota 10%, mentre a festeggiare è Fratelli d’Italia, che con il 6,5% delle preferenze ottiene il suo miglior risultato. Niente 4% per +Europa.

Partito Consensi Gruppo europeo Voti Seggi Lega 34,27% ENF 9.162.258 Partito Democratico 22,73% S&D 6.075.508 Movimento 5 Stelle 17,06% EFDD 4.560.821 Forza Italia 8,78% EPP 2.347.505 Fratelli d’Italia 6,45% ECR 1.723.579 +Europa 3,11% ALDE 830.318 Europa Verde 2,31% GREENS/EFA 618.711 La Sinistra 1,75% GUE/NGL 468.657 Partito Comunista 0,88% CWPE 235.142 Partito Animalista 0,6% APEU 159.903 SVP 0,53% EPP 142.176 Popolo della Famiglia – Alternativa Popolare 0,43% EPP 114.291 Casapound Italia – Destre Unite 0,33% AENM 88.987 Popolari per l’Italia 0,3% EPP 80.288 Partito Pirata 0,23% PPEU 60.645 Forza Nuova 0,15% APF 40.981 Autonomie per l’Europa 0,07% GREENS/EFA 17.628 PPA Movimento Politico Pensiero Azione 0,02% NI 5.031

Ecco cosa cambia in Europa

In Europa il primo partito è quello dei Popolari, che ottengono 179 seggi. Subito dopo troviamo i Socialisti (150 seggi) e quindi i Liberali (107 seggi). Saranno dunque questi ultimi il cardine che potrebbe spostare gli equilibri della maggioranza, visto che l’alleanza Ppe-Pse, seppur forte, registra qualche passo indietro nei consensi. A differenza dei Verdi, che invece spingono avanti risultando il quarto gruppo europeo più votato e ottenendo buone preferenze in Germania (dove è secondo) e in Francia (terzo).

Non c’è il vento del sovranismo, che raccoglie meno di un terzo dei seggi disponibili, deludendo le attese di chi riteneva che le posizioni euroscettiche e più sovraniste potessero far tremare Bruxelles.

