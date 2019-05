Federica Benci ad All Together Now: chi è, carriera e biografia

All Together Now è giunto alla seconda puntata, il game show che prevede l’esibizione di cantanti o aspiranti tali davanti a un muro di 100 giurati, tutti più o meno inseriti nel mondo della musica e della discografia. Ogni cantante nel corso della puntata si esibisce cantando un brano a sua scelta e i giudici possono approvare la performance alzandosi o facendo illuminare lo schermo alle loro spalle. I cinque concorrenti più votati passeranno il turno mentre chi riuscirà a totalizzare il massimo punteggio approderà direttamente alla finale.

Chi è Federica Benci

Nella schiera di concorrenti passati nella puntata di giovedì 23 maggio si è esibita una ragazza che è stata paragonata a Christina Aguilera. Il suo nome è Federica Benci e grazie alla sua performance approda alle semifinali con il punteggio di 84 punti su 100.

Federica Benci ha 23 anni, di professione fa la doppiatrice e il suo primo pensiero prima dell’esibizione va al suo punto di riferimento, la madre che di professione fa la poliziotta. Durante l’esibizione ha cantato un brano storico di Stevie Wonder originariamente uscito nel 1973, “Don’t you worry bout a thing” in versione salsa dedicandolo alla madre e mostrando grande potenza e controllo vocale, insieme ad una grande grinta. La giovane ragazza conquista così il secondo posto della sua manche, mandando a casa Beppe Di Figlia. Alla domanda di J-Ax su come avrebbe usato i soldi della vincita la ragazza ha risposto che se dovesse vincere la competizione si comprerebbe sicuramente una casa. Federica prima di arrivare alle semifinali ha però dovuto affrontare lo spareggio con Michele. Federica ripropone lo stesso brano che le permette comunque di fare un punteggio superiore rispetto al suo avversario e raggiungere gli altri concorrenti alle semifinali.

