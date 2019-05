Data ballottaggio comunali 2019: quando si vota e in che città

Le elezioni comunali tenutesi domenica 26 maggio 2019 hanno decretato diversi risultati ufficiali, ma non ovunque. Diverse città infatti si ritroveranno alle urne per il secondo turno elettorale, per votare quindi al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto più preferenze. Si ricorda infatti che nelle città abitate da oltre 15 mila persone il ballottaggio è la conseguenza diretta nell’eventualità in cui nessuno dei candidati riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Andiamo a vedere quando e dove si vota al ballottaggio e quali sono gli schieramenti in gioco.

Data ballottaggio comunali 2019: quando si vota

I risultati delle comunali 2019 sono stati meno impietosi per il centrosinistra rispetto alle precedenti tornate elettorali. Il centrosinistra si è infatti riconfermato a Firenze, Bergamo, Modena, Pesaro e Bari conquistando anche Lecce. Diverso il discorso per Perugia, Pescara, Pavia e Vibo Valentia, dove invece si è affermato il centrodestra. E al ballottaggio? Gli elettori di diverse città saranno richiamati alle urne domenica 9 giugno. Andiamo a vedere dove.

Dove si vota e percentuali candidati

Ecco le principali città in cui si dovrà votare al ballottaggio e i candidati che si sfideranno con tanto di percentuali.

Città Candidato 1 – Preferenze – Voti Candidato 2 – Preferenze – Voti Ascoli Piceno Marco Fioravanti (Cdx) – 37,38% – 10.847 Piero Celani (Lista Civica) – 21,43% – 6.219 Avellino Luca Cipriano (Csx) – 32,43% – 10.483 Gianluca Festa (Lista Civica) – 28,67% – 9.266 Biella Claudio Corradino (Cdx) – 39,95% – 9.317 Donato Gentile (Lista Civica) – 27,57% – 6.429 Campobasso Maria Domenica D’Alessandro (Cdx) – 48,06% – 13.864 Antonio Battista (Csx) – 23,87% – 6.886 Cesena Enzo Lattuca (Csx) – 42,83% – 23.111 Andrea Rossi (Cdx) – 33,81% – 18.244 Cremona Gianluca Galimberti (Csx) – 46,37% – 17.125 Salvatore Carlo Malvezzi (Cdx) – 41,65% – 15.381 Ferrara Alan Fabbri (Cdx) – 48,44% – 36.629 Aldo Modonesi (Csx) – 31,75% – 24.009 Foggia Franco Landella (Cdx) – 46,11% – 36.400 Giuseppe Cavaliere (Csx) – 33,71% – 26.613 Forlì Gian Luca Zattini (Cdx) – 45,8% – 27.905 Giorgio Calderoni (Csx) – 37,21% – 22.676 Livorno Luca Salvetti (Csx) – 34,2% – 28.503 Andrea Romiti (Cdx) – 26,64% – 22.201 Potenza Mario Guarente (Cdx) – 44,73% – 18.004 Valerio Tramutoli (Lista Civica) – 27,41% – 11.034 Prato Matteo Biffoni (Csx) – 47,16% – 42.316 Daniele Spada (Cdx) – 35,12% – 31.511 Reggio Emilia Luca Vecchi (Csx) – 49,13% – 40.243 Robeto Salati (Cdx) – 28,22% – 23.116 Rovigo Monica Gambardella (Cdx) – 38,17% – 10.616 Edoardo Gaffeo (Csx) – 25,42% – 7.070 Vercelli Andrea Corsaro (Cdx) – 41,89% – 9.918 Maura Forte (Csx) – 24,66% – 5.839

