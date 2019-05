Carlo Calenda: chi è, curriculum, carriera e vita privata del politico

Il 26 maggio 2019, alle elezioni europee, Carlo Calenda è stato eletto Europarlamentare con 275.161 preferenze nella circoscrizione Nord-Orientale nella lista unitaria PD – Siamo Europei. Il politico italiano è stato inoltre il candidato del Partito Democratico più votato in Italia. Ecco tutta la carriera e la vita privata dell’ex Vice-ministro dello Sviluppo economico.

Chi è Carlo Calenda

Carlo Calenda è il figlio del giornalista e scrittore Fabio Calenda e della regista Cristina Comencini e il fratello della sceneggiatrice Giulia Calenda. Nel 1984, all’età di 11 anni, lavora nello sceneggiato televisivo Cuore, diretto dal nonno Luigi Comencini, dove interpreta lo scolaro protagonista Enrico Bottini, nell’unico suo ruolo come attore bambino. Laureatosi in giurisprudenza alla Sapienza – Università di Roma, comincia a lavorare per società finanziarie prima di approdare nel 1998 alla Ferrari, sotto la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo.

Qui, Carlo Calenda, assume i ruoli di responsabile gestione relazioni con i clienti e con le istituzioni finanziarie. Successivamente approda a Sky, dove è responsabile marketing. In Confindustria, invece, viene nominato assistente del presidente e poi direttore dell’area strategica e affari internazionali durante la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, dal 2004 al 2008. In seguito è direttore generale di Interporto Campano e presidente di Interporto Servizi Cargo.

La carriera politica

Nel 2013 Carlo Calenda comincia la sua carriera politica entrando a far parte di Italia Futura, fondata da Luca Cordero di Montezemolo, Nel 2013 è candidato alle elezioni politiche nella lista di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1 della Camera, ma non viene eletto. Tuttavia, il 2 maggio 2013 viene nominato Vice ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Letta e viene confermato in tale incarico nel Governo Renzi, con delega al commercio estero. Come Vice ministro ha condotto numerose delegazioni di imprenditori italiani all’estero e promosso gli investimenti stranieri in Italia, mostrandosi particolarmente favorevole all’acquisto dall’estero di aziende italiane.

Il 5 febbraio 2015 lascia Scelta Civica e comunica la sua intenzione di iscriversi al Partito Democratico. Tale annuncio non ha però avuto seguito. Il 20 gennaio 2016 viene nominato dal Governo Renzi come Rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea, incarico che ha assunto il 21 marzo. La scelta inconsueta di nominare un politico in una posizione normalmente riservata ai diplomatici di carriera ha sollevato proteste da parte dei membri del corpo diplomatico italiano.

Dopo soli due mesi, il 10 maggio 2016, Calenda torna al Ministero dello sviluppo economico come Ministro, subentrando all’interim che Matteo Renzi aveva assunto a seguito delle dimissioni di Federica Guidi. È stato poi riconfermato nello stesso incarico nel Governo Gentiloni. Il 6 marzo 2018 annuncia la sua adesione al Partito Democratico. Nel gennaio 2019 lancia “Siamo Europei”, un progetto per costruire una lista europeista e riformista unitaria in alternativa al blocco sovranista composto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio 2019.

La vita privata

Carlo Calenda ha sempre cercato di tenere fuori dalla luce dei riflettori la sua vita privata. Al fianco dell’ex ministro da diverso tempo c’è Violante Guidotti. La coppia ha tre figli di 5, 9 e 12 anni. La consorte è stata al centro della cronaca quando il marito ha annunciato la lunga battaglia contro la leucemia, poi sconfitta.

